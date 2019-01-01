Подорожчання проїзду в маршрутках до 6 гривень: у мерії не хочуть чути думку лучан





Про це повідомляє Народний контроль у Facebook.



Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук звернувся з відповідною пропозицією до керівництва міської ради ще минулого тижня, але можновладці вважають недоцільним організовувати такі слухання. На їх переконання, достатньо стандартного обговорення, яке відбудеться



Нагадаємо, що вартість проїзду в маршрутках міста в останні роки зростає щовесни на одну гривню без належного обговорення з мешканцями міста та обгрунтування розміру такого тарифу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді не хочуть влаштовувати громадські слухання з приводу запланованого підвищення вартості проїзду у маршрутках міста до 6 гривень.Про це повідомляє Народний контроль у Facebook.Депутат Луцької міської радизвернувся з відповідною пропозицією до керівництва міської ради ще минулого тижня, але можновладці вважають недоцільним організовувати такі слухання. На їх переконання, достатньо стандартного обговорення, яке відбудеться 18 квітня о 15:00 в приміщенні конференц-залу Центру надання адміністративних послуг Нагадаємо, що вартість проїзду в маршрутках міста в останні роки зростає щовесни на одну гривню без належного обговорення з мешканцями міста та обгрунтування розміру такого тарифу.

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