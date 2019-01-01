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Подорожчання проїзду в маршрутках до 6 гривень: у мерії не хочуть чути думку лучан

Подорожчання проїзду в маршрутках до 6 гривень: у мерії не хочуть чути думку лучан
У Луцькій міській раді не хочуть влаштовувати громадські слухання з приводу запланованого підвищення вартості проїзду у маршрутках міста до 6 гривень.

Про це повідомляє Народний контроль у Facebook.

Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук звернувся з відповідною пропозицією до керівництва міської ради ще минулого тижня, але можновладці вважають недоцільним організовувати такі слухання. На їх переконання, достатньо стандартного обговорення, яке відбудеться 18 квітня о 15:00 в приміщенні конференц-залу Центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що вартість проїзду в маршрутках міста в останні роки зростає щовесни на одну гривню без належного обговорення з мешканцями міста та обгрунтування розміру такого тарифу.
Подорожчання проїзду в маршрутках до 6 гривень: у мерії не хочуть чути думку лучан
Подорожчання проїзду в маршрутках до 6 гривень: у мерії не хочуть чути думку лучан


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Теги: маршрутки, проїзд, вартість, Луцьк
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