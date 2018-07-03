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Знайшли маму хлопчика, який блукав Луцьком

Знайшли маму хлопчика, який блукав Луцьком
У Луцьку в обідню пору 18 квітня на вулиці Шевченка знайшли маленького хлопчика, який блукав сам. Наразі вже знайшли його маму.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив поліцейський взводу реагування роти УПО, сержант поліції Олександр Проценко, який і повідомляв про пошук батьків.

Відомо, що хлопчика знайшли неподалік інфекційної лікарні. Дитина сказала, що мама спить. Утім, де - сказати не могла. Хлопчикові майже 4 роки, але він погано розмовляє. Сказав, що його звати Дмитро.

Наразі поліції вдалося дізнатися адресу, де проживає мама хлопчика, тож дитину завезли до неї. Відомо, що вона виховує дитину сама.

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Теги: зникнення, розшук, дитина, Луцьк
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