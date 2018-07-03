Знайшли маму хлопчика, який блукав Луцьком

У Луцьку в обідню пору 18 квітня на вулиці Шевченка. Наразі вже знайшли його маму.Про цеповідомив поліцейський взводу реагування роти УПО, сержант поліції, який і повідомляв про пошук батьків.Відомо, що хлопчика знайшли неподалік інфекційної лікарні. Дитина сказала, що мама спить. Утім, де - сказати не могла. Хлопчикові майже 4 роки, але він погано розмовляє. Сказав, що його звати Дмитро.Наразі поліції вдалося дізнатися адресу, де проживає мама хлопчика, тож дитину завезли до неї. Відомо, що вона виховує дитину сама.