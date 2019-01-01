вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині будують ще один «Епіцентр»

На Волині будують ще один «Епіцентр»
У Ковелі на вулиці Володимирській, 135 (на перетині з вулицею Варшавською, територія колишньої військової частини) розпочалося масштабне будівництво гіпермаркету «Епіцентр»

На березневій сесії міської ради було затверджено проект землеустрою для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на площі 1,68 га.

Територія забудови становитиме 4 тис. м². Біля торгових приміщень збудують і майданчики для паркування автомобілів.

Завершити спорудження торгового центру планують до кінця літа 2019 року. Наразі активно ведуться будівельні роботи.

Перший об'єкт торгівлі цієї компанії з'явився у Києві у 2003 році. Нині мережа «Епіцентр К» налічує 59 гіпермаркетів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Епіцентр, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький перевізник просить підвищити вартість проїзду у маршрутках ввечері до 7 гривень
Сьогодні, 15:11
Головну пішохідну вулицю Луцька декорують великодніми арками. ФОТО
Сьогодні, 15:05
На Волині будують ще один «Епіцентр»
Сьогодні, 14:48
Таксист повернув туристам забуті 30 тисяч євро
Сьогодні, 14:43
Поїзд «Ковель – Сарни» змінить графік руху
Сьогодні, 14:32
Схожі новини
Поїзд «Ковель – Сарни» змінить графік руху Поїзд «Ковель – Сарни» змінить графік руху
Сьогодні, 14:32
У Ковелі досі триває опалювальний сезон У Ковелі досі триває опалювальний сезон
Сьогодні, 09:48
Троє волинських поліцейських отримали ордери на квартири Троє волинських поліцейських отримали ордери на квартири
Сьогодні, 07:29
Волинські медики просять впорядкувати нумерацію будинків Волинські медики просять впорядкувати нумерацію будинків
17 квітень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 гривень – це мало, – луцький перевізник про підвищення вартості проїзду в маршрутках
Сьогодні, 15:23
 0
Рейтингова інтрига: розрив між кандидатами у Президенти стрімко скорочується
Сьогодні, 15:19
 0
Луцький перевізник просить підвищити вартість проїзду у маршрутках ввечері до 7 гривень
Сьогодні, 15:11
 0
Головну пішохідну вулицю Луцька декорують великодніми арками. ФОТО
Сьогодні, 15:05
 0
На Волині будують ще один «Епіцентр»
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8