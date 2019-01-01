На Волині будують ще один «Епіцентр»





На березневій сесії міської ради було затверджено проект землеустрою для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на площі 1,68 га.



Територія забудови становитиме 4 тис. м². Біля торгових приміщень збудують і майданчики для паркування автомобілів.



Завершити спорудження торгового центру планують до кінця літа 2019 року. Наразі активно ведуться будівельні роботи.



Перший об'єкт торгівлі цієї компанії з'явився у Києві у 2003 році. Нині мережа «Епіцентр К» налічує 59 гіпермаркетів.

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