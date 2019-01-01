На Волині будують ще один «Епіцентр»
Сьогодні, 14:48
У Ковелі на вулиці Володимирській, 135 (на перетині з вулицею Варшавською, територія колишньої військової частини) розпочалося масштабне будівництво гіпермаркету «Епіцентр»
На березневій сесії міської ради було затверджено проект землеустрою для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на площі 1,68 га.
Територія забудови становитиме 4 тис. м². Біля торгових приміщень збудують і майданчики для паркування автомобілів.
Завершити спорудження торгового центру планують до кінця літа 2019 року. Наразі активно ведуться будівельні роботи.
Перший об'єкт торгівлі цієї компанії з'явився у Києві у 2003 році. Нині мережа «Епіцентр К» налічує 59 гіпермаркетів.
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На березневій сесії міської ради було затверджено проект землеустрою для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на площі 1,68 га.
Територія забудови становитиме 4 тис. м². Біля торгових приміщень збудують і майданчики для паркування автомобілів.
Завершити спорудження торгового центру планують до кінця літа 2019 року. Наразі активно ведуться будівельні роботи.
Перший об'єкт торгівлі цієї компанії з'явився у Києві у 2003 році. Нині мережа «Епіцентр К» налічує 59 гіпермаркетів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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