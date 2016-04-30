Головну пішохідну вулицю Луцька декорують великодніми арками. ФОТО
Сьогодні, 15:05
У Луцьку триває тематичне декорування вулиці Лесі Українки та облаштування арт-території «Весняна вулиця».
Монтувати арки з великоднім та весняним декором розпочали сьогодні, 18 квітня.
У вечірній час арки сяятимуть вогнями.
Зауважимо, що напередодні вже встановили гігантські писанки та конструкції із декором на пасхально-весняну тематику на Театральному майдані міста.
Більше того, металеву конструкцію у формі писанки із підсвіткою у корпоративних кольорах вже традиційно встановили перед головним входом до розважального центру «Промінь». Гіганську писанку засвітили ще 12 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Монтувати арки з великоднім та весняним декором розпочали сьогодні, 18 квітня.
У вечірній час арки сяятимуть вогнями.
Зауважимо, що напередодні вже встановили гігантські писанки та конструкції із декором на пасхально-весняну тематику на Театральному майдані міста.
Більше того, металеву конструкцію у формі писанки із підсвіткою у корпоративних кольорах вже традиційно встановили перед головним входом до розважального центру «Промінь». Гіганську писанку засвітили ще 12 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцький перевізник просить підвищити вартість проїзду у маршрутках ввечері до 7 гривень
Сьогодні, 15:11
Головну пішохідну вулицю Луцька декорують великодніми арками. ФОТО
Сьогодні, 15:05
На Волині будують ще один «Епіцентр»
Сьогодні, 14:48
Таксист повернув туристам забуті 30 тисяч євро
Сьогодні, 14:43