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Головну пішохідну вулицю Луцька декорують великодніми арками. ФОТО

Головну пішохідну вулицю Луцька декорують великодніми арками. ФОТО
У Луцьку триває тематичне декорування вулиці Лесі Українки та облаштування арт-території «Весняна вулиця».

Монтувати арки з великоднім та весняним декором розпочали сьогодні, 18 квітня.

У вечірній час арки сяятимуть вогнями.

Зауважимо, що напередодні вже встановили гігантські писанки та конструкції із декором на пасхально-весняну тематику на Театральному майдані міста.

Більше того, металеву конструкцію у формі писанки із підсвіткою у корпоративних кольорах вже традиційно встановили перед головним входом до розважального центру «Промінь». Гіганську писанку засвітили ще 12 квітня.

Головну пішохідну вулицю Луцька декорують великодніми арками. ФОТО
Головну пішохідну вулицю Луцька декорують великодніми арками. ФОТО
Головну пішохідну вулицю Луцька декорують великодніми арками. ФОТО

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Теги: арка, Пасха, Луцьк, декор
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