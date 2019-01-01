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Повідомили, коли у Луцьку буде електронний квиток

Повідомили, коли у Луцьку буде електронний квиток
Стало відомо, коли у маршрутках Луцька можна буде розрахуватися електронним квитком.

Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у Луцьку ухвалили всі необхідні рішення для впровадження електронного квитка.

Оголосили конкурс на оператора електронних систем і нині триває прийом документів, який завершиться 13 травня.

«Впровадження самого квитка вже будуть у третьому кварталі 2019 року. Але це все за умови, якщо буде оператор», - додав він.

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Теги: Луцьк, електронний квиток
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