Повідомили, коли у Луцьку буде електронний квиток
Сьогодні, 18:47
Стало відомо, коли у маршрутках Луцька можна буде розрахуватися електронним квитком.
Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у Луцьку ухвалили всі необхідні рішення для впровадження електронного квитка.
Оголосили конкурс на оператора електронних систем і нині триває прийом документів, який завершиться 13 травня.
«Впровадження самого квитка вже будуть у третьому кварталі 2019 року. Але це все за умови, якщо буде оператор», - додав він.
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Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у Луцьку ухвалили всі необхідні рішення для впровадження електронного квитка.
Оголосили конкурс на оператора електронних систем і нині триває прийом документів, який завершиться 13 травня.
«Впровадження самого квитка вже будуть у третьому кварталі 2019 року. Але це все за умови, якщо буде оператор», - додав він.
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