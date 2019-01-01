Повідомили, коли у Луцьку буде електронний квиток

Стало відомо, коли у маршрутках Луцька можна буде розрахуватися електронним квитком.Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що у Луцьку ухвалили всі необхідні рішення для впровадження електронного квитка.Оголосили конкурс на оператора електронних систем і нині триває прийом документів, який завершиться 13 травня.«Впровадження самого квитка вже будуть у третьому кварталі 2019 року. Але це все за умови, якщо буде оператор», - додав він.