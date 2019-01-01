вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати

Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати
У червні минулого року в селі Журавники Горохівського району під колесами авто загинула мати трьох дітей. Коли вона їхала велосипедом, її збив 28-річний львів’янин на автомобілі Subaru Forester.

Днями Горохівський районний суд поставив крапку у цій справі.

Як повідомляли раніше, жінка їхала узбіччям зі сільського магазину з продуктами, коли туди, порушивши правила, виїхав львів’янин на автомобілі та збив її. Від отриманих травм жінка померла.

Із матеріалів суду відомо, що чоловік – приватний підприємець. Свою вину він визнав і просив його суворо не карати.

Брат жінки, що загинула, у суді розповів, що претензій до обвинуваченого не має, оскільки той, мовляв, повністю відшкодував збитки. Письмові заяви про це подали також батьки та чоловік загиблої.

Зрештою, суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді позбавлення воліна строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. Щоправда, його звільнили від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, смерть, Волинь, Львів, Журавники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 19 – 21 квітня
Сьогодні, 11:00
На Волині серед міста в авто знайшли мертву жінку
Сьогодні, 10:54
Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати
Сьогодні, 10:51
Під Луцьком бізнесмени викупили землю і віддали громаді під дитсадок*
Сьогодні, 10:40
У місті на Волині відкрили пам’ятну дошку загиблому атовцю
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
У Львові помер легендарний дисидент з Волині У Львові помер легендарний дисидент з Волині
17 квітень, 08:45
22-річний волинянин, який на «євроблясі» скоїв смертельну аварію, відбувся умовним 22-річний волинянин, який на «євроблясі» скоїв смертельну аварію, відбувся умовним
15 квітень, 17:36
Розкиданий на дорозі гній став причиною смертельної аварії на Волині Розкиданий на дорозі гній став причиною смертельної аварії на Волині
12 квітень, 17:43
Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО
06 березень, 09:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди піти на вихідні у Луцьку: 19 – 21 квітня
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині серед міста в авто знайшли мертву жінку
Сьогодні, 10:54
 0
Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати
Сьогодні, 10:51
 0
Під Луцьком бізнесмени викупили землю і віддали громаді під дитсадок*
Сьогодні, 10:40
 0
У місті на Волині відкрили пам’ятну дошку загиблому атовцю
Сьогодні, 10:38
 0
Медіа
відео
1/8