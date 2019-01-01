Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати
Сьогодні, 10:51
У червні минулого року в селі Журавники Горохівського району під колесами авто загинула мати трьох дітей. Коли вона їхала велосипедом, її збив 28-річний львів’янин на автомобілі Subaru Forester.
Днями Горохівський районний суд поставив крапку у цій справі.
Як повідомляли раніше, жінка їхала узбіччям зі сільського магазину з продуктами, коли туди, порушивши правила, виїхав львів’янин на автомобілі та збив її. Від отриманих травм жінка померла.
Із матеріалів суду відомо, що чоловік – приватний підприємець. Свою вину він визнав і просив його суворо не карати.
Брат жінки, що загинула, у суді розповів, що претензій до обвинуваченого не має, оскільки той, мовляв, повністю відшкодував збитки. Письмові заяви про це подали також батьки та чоловік загиблої.
Зрештою, суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді позбавлення воліна строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. Щоправда, його звільнили від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Днями Горохівський районний суд поставив крапку у цій справі.
Як повідомляли раніше, жінка їхала узбіччям зі сільського магазину з продуктами, коли туди, порушивши правила, виїхав львів’янин на автомобілі та збив її. Від отриманих травм жінка померла.
Із матеріалів суду відомо, що чоловік – приватний підприємець. Свою вину він визнав і просив його суворо не карати.
Брат жінки, що загинула, у суді розповів, що претензій до обвинуваченого не має, оскільки той, мовляв, повністю відшкодував збитки. Письмові заяви про це подали також батьки та чоловік загиблої.
Зрештою, суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді позбавлення воліна строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. Щоправда, його звільнили від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 19 – 21 квітня
Сьогодні, 11:00
На Волині серед міста в авто знайшли мертву жінку
Сьогодні, 10:54
Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати
Сьогодні, 10:51
У місті на Волині відкрили пам’ятну дошку загиблому атовцю
Сьогодні, 10:38