Підприємець зі Львова, який позбавив життя багатодітну матір на Волині, не сяде за ґрати

У червні минулого року в селі Журавники Горохівського району. Коли вона їхала велосипедом, її збив 28-річний львів’янин на автомобілі Subaru Forester.Днями Горохівський районний суд поставив крапку у цій справі.Як повідомляли раніше,, коли туди, порушивши правила, виїхав львів’янин на автомобілі та збив її. Від отриманих травм жінка померла.Із матеріалів суду відомо, що чоловік – приватний підприємець. Свою вину він визнав і просив його суворо не карати.Брат жінки, що загинула, у суді розповів, що претензій до обвинуваченого не має, оскільки той, мовляв, повністю відшкодував збитки. Письмові заяви про це подали також батьки та чоловік загиблої.Зрештою, суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді позбавлення воліна строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. Щоправда, його звільнили від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 роки.