Строковика, який з автоматом втік з військової частини на Волині, шукають третю добу

Увечері 16 квітня. Станом на ранок 19 квітня хлопця так і не знайшли.Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.На військову службу хлопець був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.Командування військової частини запевняє, що вживає максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.Ведуть посилену розшукову роботу спільно з представниками Військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Національної поліції.У бригаді додають, що мають наполегливе прохання до всіх, хто має інформацію про місцеперебування чи пересування військовослужбовця Григоренка Артема Станіславовича, надати її за номерами телефонів (03342)2-48-91; (03342)3-31-00 або за номером 102.