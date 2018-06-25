Строковика, який з автоматом втік з військової частини на Волині, шукають третю добу
Сьогодні, 09:34
Увечері 16 квітня зі зброєю втік з частини у Володимирі-Волинському військовослужбовець строкової служби Артем Григоренко. Станом на ранок 19 квітня хлопця так і не знайшли.
Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.
На військову службу хлопець був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.
Командування військової частини запевняє, що вживає максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.
Ведуть посилену розшукову роботу спільно з представниками Військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Національної поліції.
У бригаді додають, що мають наполегливе прохання до всіх, хто має інформацію про місцеперебування чи пересування військовослужбовця Григоренка Артема Станіславовича, надати її за номерами телефонів (03342)2-48-91; (03342)3-31-00 або за номером 102.
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Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.
На військову службу хлопець був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.
Командування військової частини запевняє, що вживає максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.
Ведуть посилену розшукову роботу спільно з представниками Військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Національної поліції.
У бригаді додають, що мають наполегливе прохання до всіх, хто має інформацію про місцеперебування чи пересування військовослужбовця Григоренка Артема Станіславовича, надати її за номерами телефонів (03342)2-48-91; (03342)3-31-00 або за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Жерти захоче то десь засвітиться..
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