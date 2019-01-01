На Волині лісівники ініціювали у школах уроки в незвичному форматі

Стартував цей проект напередодні всеукраїнського дня довкілля, який прийнято відзначати щороку в третю суботу квітня, коли наша земля готується до весняного оновлення. Це – ще один прекрасний привід, щоб вкотре нагадати людям про важливість такого еко-ресурсу, як ліс.Перші відкриті уроки в області проводила керівник-координатор Лісівничого молодіжного центру, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ,Завітала із презентацією до учнів Ковельської школи-колегіуму № 13 та в урочище Нечимне, де на неї чекали вихованці Скулинського учнівського лісництва.«Така ініціатива розпочалася із приходом весни, початком масових прибирань і підпалів сухої трави у лісі та поблизу. Коли ці явища стають стихійними, то виникає потреба їх викорінювати. Лісівники побачили, що необхідно проводити активнішу пропагандистську роботу із населенням, зокрема зі школярами, і розповідати їм про небезпеку пожеж та сміттєзвалищ для навколишнього середовища і, власне, їхнього життя», – каже пані Валентина.Пропозицію проводити «лісові уроки», яку подало ВОУЛМГ, підтримали в управлінні освіти.«Нам болить сміття у лісі», – говорить керівниця воротнівського молодіжного центру. «А зараз починається так званий весняно-літній період пікніків і необхідно активізувати цю пропагандистську роботу з молоддю, щоб вони знали, наскільки небезпечним для природи є кожен викинутий папірець чи залишене багаття, потрібно розповідати дітям, як потрібно поводити себе у лісі чи просто на природі. Молоде покоління сприймає такі меседжі краще, ніж дорослі. Маємо надію достукатися до їхніх батьків через самих діток», – додає Валентина Юхимчук.В основному ці уроки спрямовані на розвиток екологічної свідомості людини, адже кожен повинен розуміти, що ми повинні бути друзями природі.«Ініціативу в руки і до дітей»,– із таким настроєм екологічна агіт-команда, в особі координатори молодіжного центру, приїхала до КЗ «НВК» ЗОШ І-ІІІ ст. № 13-колегіум» м.Ковеля».Школа вже давно славиться своєю активною участю у природоохоронних роботах.Директор НВК № 13переконаний, що до таких проектів потрібно завжди залучати максимум людей, аби вони розуміли не тільки природу, але й культуру поведінки.«Якщо людина покладе в землю зернинку, то вона ніколи не наступить на паросток. Це елементарна річ. До цієї культури ми йдемо через екологію», – вважає директор і показує на вазони у своєму кабінеті, яких є більше 10, каже, що обожнює садити їх сам.На «лісовий урок» до Валентини Юхимчук завітало аж 160 діток. Паралель сьомих класів, а також один шостий. «Найоптимальніший вік, коли до них ще можна достукатися і стимулювати щось змінювати»,– говорить Валентина.Попри таку кількість дітей у залі було тихо, всі вони уважно і зацікавлено слухали, що їм розповідають і показують. А на екрані тим часом демонстрували відео про «наболіле». Спочатку красиві картинки недоторканої зелені, а потім обриси реалій сьогодення: купи сміття посеред лісу, спалені ділянки дерев, вбиті тварини, заживо спалені у своїх норках… Наостанок – подарунки від природи. Нове життя, яке дає кожен паросток, новий шанс для людини змінити своє ставлення до того, що ж її оточує сьогодні, інакше «потім» може і не бути.Опісля діям було про що поміркувати, адже вони вже з власного досвіду знають, що таке піклуватися про природу і як кожна рослинка бореться за своє існування.«Щороку ми біля школи саджаємо дерева, але лише цьогоріч ми їх не купували у лісгоспів. Просто пішли у місце де густо ростуть берези і провели акцію «розрідження». Тепер щодня на уроці трудового навчання учні ходять підливати свої саджанці. Всього їх 75, і кожен з них потрібно доглянути», – розповів директор Сергій Філіпчук.Окрім цього школа №13, у Ковелі, активно приймає участь у різноманітних творчих проектах, пов’язаних із тематикою збереження навколишнього середовища. До приїзду Валентини Петрівни підготували доробки у вигляді художніх ілюстрацій. На папері дітки показали власне бачення значення лісу в житті кожного, варіанти, як його зберегти і просто виразити свої почуття і вдячність до могутньої екосистеми.Цього ж дня провели і наступний урок, але вже для трохи старших і більш обізнаних у житті лісу дітей. На щастя, погода видалася чудовою, то ж учні Скулинського шкільного лісництва мали нагоду послухати, що ж їм розповідатиме Валентина Юхимчук, безпосередньо у лісі, на мальовничих теренах історичної спадщини Волині – в урочищі «Нечимне».Вчителька біології Скулинської ЗОШ І-ІІІ ст. і керівник учнівського лісництвакаже, що діти здебільшого займаються у кабінеті при лісництві, тому такі виїзні заняття проводять не часто. Якщо потрібно організувати практичну частину робіт: посадити ліс, попрацювати в розсаднику, розвісити годівниці чи шпаківні, але побувати у лісі їм було за радість.«В школі я також проводжу факультативні заняття з основ лісового господарства тричі на тиждень, а також є мала академія учнівського лісництва. Працюємо над науковими роботами з дітками там. Буквально у п’ятницю в нас був екологічний семінар на форумі, де презентували роботу учнівського лісництва і екологічні проекти. Останнім з них був про вплив короїдів на наші ліси»,– каже вчителька.Всього до Скулинського шкільного лісництва ходять учні з 6 по 11 клас, разом їх 58.Лісничий ДП «Ковельське лісове господарство» Скулинського лісництварозповів, що ця організація юних лісівників є однією з «найстарших» в області.«Скільки я у цьому лісництві, стільки й займаюся з дітками. Клопоту з цим є, але клопоти тільки приємні. Багато моїх вихованців, які колись навчалися у шкільних лісництвах, сьогодні працюють у цій галузі», – каже наставник юних природолюбів.Школярі «лісовий урок» оцінили, охоче дискутували з Валентиною Юхимчук і розповідали про власний досвід чи історії.Такі зустрічі корисні не тільки знаннями, які діти отримують, а й емоціями. Адже, можливо, від вражень, отриманих після перегляду відеофільму, який демонструвала Валентина Петрівна з екрану, діти подумки перенесуться у ті жахливі реалії і виникне бажання щось змінити, дати поштовх для змін батькам і друзям.«Пам’ятайте, що ліс – це чиясь домівка, а ви просто час від часу заходите в гості. Поводьтеся відповідно», – наголосила Валентина Юхимчук.