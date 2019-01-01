На Волині лісівники ініціювали у школах уроки в незвичному форматі
Сьогодні, 10:39
Уже наближається закінчення традиційної всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках 2019», але це не означає, що працівники галузі припиняють розвивати тематику важливості збереження природних ресурсів планети. Зокрема, триває активна робота з учнівською молоддю області, проводять профорієнтації та уроки із популяризації лісівничих знань. Аби привернути увагу підростаючого покоління до проблеми примноження та збереження лісистості нашого краю, обласне управління лісового та мисливського господарства спільно із освітянами запустили проект так званих «лісових уроків». Це – не формат звичного заняття у класі, де потрібно слухати нудні лекції, навпаки, дітям пропонують інтерактив та розмову зі спікером, перегляд мотиваційних роликів і презентацій, веселі картинки із життя лісу та практичні поради від фахівців.
Стартував цей проект напередодні всеукраїнського дня довкілля, який прийнято відзначати щороку в третю суботу квітня, коли наша земля готується до весняного оновлення. Це – ще один прекрасний привід, щоб вкотре нагадати людям про важливість такого еко-ресурсу, як ліс.
Перші відкриті уроки в області проводила керівник-координатор Лісівничого молодіжного центру, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ, Валентина Юхимчук.
Завітала із презентацією до учнів Ковельської школи-колегіуму № 13 та в урочище Нечимне, де на неї чекали вихованці Скулинського учнівського лісництва.
«Така ініціатива розпочалася із приходом весни, початком масових прибирань і підпалів сухої трави у лісі та поблизу. Коли ці явища стають стихійними, то виникає потреба їх викорінювати. Лісівники побачили, що необхідно проводити активнішу пропагандистську роботу із населенням, зокрема зі школярами, і розповідати їм про небезпеку пожеж та сміттєзвалищ для навколишнього середовища і, власне, їхнього життя», – каже пані Валентина.
Пропозицію проводити «лісові уроки», яку подало ВОУЛМГ, підтримали в управлінні освіти.
«Нам болить сміття у лісі», – говорить керівниця воротнівського молодіжного центру. «А зараз починається так званий весняно-літній період пікніків і необхідно активізувати цю пропагандистську роботу з молоддю, щоб вони знали, наскільки небезпечним для природи є кожен викинутий папірець чи залишене багаття, потрібно розповідати дітям, як потрібно поводити себе у лісі чи просто на природі. Молоде покоління сприймає такі меседжі краще, ніж дорослі. Маємо надію достукатися до їхніх батьків через самих діток», – додає Валентина Юхимчук.
В основному ці уроки спрямовані на розвиток екологічної свідомості людини, адже кожен повинен розуміти, що ми повинні бути друзями природі.
«Ініціативу в руки і до дітей»,– із таким настроєм екологічна агіт-команда, в особі координатори молодіжного центру, приїхала до КЗ «НВК» ЗОШ І-ІІІ ст. № 13-колегіум» м.Ковеля».
Школа вже давно славиться своєю активною участю у природоохоронних роботах.
Директор НВК № 13 Сергій Філіпчук переконаний, що до таких проектів потрібно завжди залучати максимум людей, аби вони розуміли не тільки природу, але й культуру поведінки.
«Якщо людина покладе в землю зернинку, то вона ніколи не наступить на паросток. Це елементарна річ. До цієї культури ми йдемо через екологію», – вважає директор і показує на вазони у своєму кабінеті, яких є більше 10, каже, що обожнює садити їх сам.
На «лісовий урок» до Валентини Юхимчук завітало аж 160 діток. Паралель сьомих класів, а також один шостий. «Найоптимальніший вік, коли до них ще можна достукатися і стимулювати щось змінювати»,– говорить Валентина.
Попри таку кількість дітей у залі було тихо, всі вони уважно і зацікавлено слухали, що їм розповідають і показують. А на екрані тим часом демонстрували відео про «наболіле». Спочатку красиві картинки недоторканої зелені, а потім обриси реалій сьогодення: купи сміття посеред лісу, спалені ділянки дерев, вбиті тварини, заживо спалені у своїх норках… Наостанок – подарунки від природи. Нове життя, яке дає кожен паросток, новий шанс для людини змінити своє ставлення до того, що ж її оточує сьогодні, інакше «потім» може і не бути.
Опісля діям було про що поміркувати, адже вони вже з власного досвіду знають, що таке піклуватися про природу і як кожна рослинка бореться за своє існування.
«Щороку ми біля школи саджаємо дерева, але лише цьогоріч ми їх не купували у лісгоспів. Просто пішли у місце де густо ростуть берези і провели акцію «розрідження». Тепер щодня на уроці трудового навчання учні ходять підливати свої саджанці. Всього їх 75, і кожен з них потрібно доглянути», – розповів директор Сергій Філіпчук.
Окрім цього школа №13, у Ковелі, активно приймає участь у різноманітних творчих проектах, пов’язаних із тематикою збереження навколишнього середовища. До приїзду Валентини Петрівни підготували доробки у вигляді художніх ілюстрацій. На папері дітки показали власне бачення значення лісу в житті кожного, варіанти, як його зберегти і просто виразити свої почуття і вдячність до могутньої екосистеми.
Цього ж дня провели і наступний урок, але вже для трохи старших і більш обізнаних у житті лісу дітей. На щастя, погода видалася чудовою, то ж учні Скулинського шкільного лісництва мали нагоду послухати, що ж їм розповідатиме Валентина Юхимчук, безпосередньо у лісі, на мальовничих теренах історичної спадщини Волині – в урочищі «Нечимне».
Вчителька біології Скулинської ЗОШ І-ІІІ ст. і керівник учнівського лісництва Світлана Савченко каже, що діти здебільшого займаються у кабінеті при лісництві, тому такі виїзні заняття проводять не часто. Якщо потрібно організувати практичну частину робіт: посадити ліс, попрацювати в розсаднику, розвісити годівниці чи шпаківні, але побувати у лісі їм було за радість.
«В школі я також проводжу факультативні заняття з основ лісового господарства тричі на тиждень, а також є мала академія учнівського лісництва. Працюємо над науковими роботами з дітками там. Буквально у п’ятницю в нас був екологічний семінар на форумі, де презентували роботу учнівського лісництва і екологічні проекти. Останнім з них був про вплив короїдів на наші ліси»,– каже вчителька.
Всього до Скулинського шкільного лісництва ходять учні з 6 по 11 клас, разом їх 58.
Лісничий ДП «Ковельське лісове господарство» Скулинського лісництва Леонід Лисюк розповів, що ця організація юних лісівників є однією з «найстарших» в області.
«Скільки я у цьому лісництві, стільки й займаюся з дітками. Клопоту з цим є, але клопоти тільки приємні. Багато моїх вихованців, які колись навчалися у шкільних лісництвах, сьогодні працюють у цій галузі», – каже наставник юних природолюбів.
Школярі «лісовий урок» оцінили, охоче дискутували з Валентиною Юхимчук і розповідали про власний досвід чи історії.
Такі зустрічі корисні не тільки знаннями, які діти отримують, а й емоціями. Адже, можливо, від вражень, отриманих після перегляду відеофільму, який демонструвала Валентина Петрівна з екрану, діти подумки перенесуться у ті жахливі реалії і виникне бажання щось змінити, дати поштовх для змін батькам і друзям.
«Пам’ятайте, що ліс – це чиясь домівка, а ви просто час від часу заходите в гості. Поводьтеся відповідно», – наголосила Валентина Юхимчук.
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Стартував цей проект напередодні всеукраїнського дня довкілля, який прийнято відзначати щороку в третю суботу квітня, коли наша земля готується до весняного оновлення. Це – ще один прекрасний привід, щоб вкотре нагадати людям про важливість такого еко-ресурсу, як ліс.
Перші відкриті уроки в області проводила керівник-координатор Лісівничого молодіжного центру, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ, Валентина Юхимчук.
Завітала із презентацією до учнів Ковельської школи-колегіуму № 13 та в урочище Нечимне, де на неї чекали вихованці Скулинського учнівського лісництва.
«Така ініціатива розпочалася із приходом весни, початком масових прибирань і підпалів сухої трави у лісі та поблизу. Коли ці явища стають стихійними, то виникає потреба їх викорінювати. Лісівники побачили, що необхідно проводити активнішу пропагандистську роботу із населенням, зокрема зі школярами, і розповідати їм про небезпеку пожеж та сміттєзвалищ для навколишнього середовища і, власне, їхнього життя», – каже пані Валентина.
Пропозицію проводити «лісові уроки», яку подало ВОУЛМГ, підтримали в управлінні освіти.
«Нам болить сміття у лісі», – говорить керівниця воротнівського молодіжного центру. «А зараз починається так званий весняно-літній період пікніків і необхідно активізувати цю пропагандистську роботу з молоддю, щоб вони знали, наскільки небезпечним для природи є кожен викинутий папірець чи залишене багаття, потрібно розповідати дітям, як потрібно поводити себе у лісі чи просто на природі. Молоде покоління сприймає такі меседжі краще, ніж дорослі. Маємо надію достукатися до їхніх батьків через самих діток», – додає Валентина Юхимчук.
В основному ці уроки спрямовані на розвиток екологічної свідомості людини, адже кожен повинен розуміти, що ми повинні бути друзями природі.
«Ініціативу в руки і до дітей»,– із таким настроєм екологічна агіт-команда, в особі координатори молодіжного центру, приїхала до КЗ «НВК» ЗОШ І-ІІІ ст. № 13-колегіум» м.Ковеля».
Школа вже давно славиться своєю активною участю у природоохоронних роботах.
Директор НВК № 13 Сергій Філіпчук переконаний, що до таких проектів потрібно завжди залучати максимум людей, аби вони розуміли не тільки природу, але й культуру поведінки.
«Якщо людина покладе в землю зернинку, то вона ніколи не наступить на паросток. Це елементарна річ. До цієї культури ми йдемо через екологію», – вважає директор і показує на вазони у своєму кабінеті, яких є більше 10, каже, що обожнює садити їх сам.
На «лісовий урок» до Валентини Юхимчук завітало аж 160 діток. Паралель сьомих класів, а також один шостий. «Найоптимальніший вік, коли до них ще можна достукатися і стимулювати щось змінювати»,– говорить Валентина.
Попри таку кількість дітей у залі було тихо, всі вони уважно і зацікавлено слухали, що їм розповідають і показують. А на екрані тим часом демонстрували відео про «наболіле». Спочатку красиві картинки недоторканої зелені, а потім обриси реалій сьогодення: купи сміття посеред лісу, спалені ділянки дерев, вбиті тварини, заживо спалені у своїх норках… Наостанок – подарунки від природи. Нове життя, яке дає кожен паросток, новий шанс для людини змінити своє ставлення до того, що ж її оточує сьогодні, інакше «потім» може і не бути.
Опісля діям було про що поміркувати, адже вони вже з власного досвіду знають, що таке піклуватися про природу і як кожна рослинка бореться за своє існування.
«Щороку ми біля школи саджаємо дерева, але лише цьогоріч ми їх не купували у лісгоспів. Просто пішли у місце де густо ростуть берези і провели акцію «розрідження». Тепер щодня на уроці трудового навчання учні ходять підливати свої саджанці. Всього їх 75, і кожен з них потрібно доглянути», – розповів директор Сергій Філіпчук.
Окрім цього школа №13, у Ковелі, активно приймає участь у різноманітних творчих проектах, пов’язаних із тематикою збереження навколишнього середовища. До приїзду Валентини Петрівни підготували доробки у вигляді художніх ілюстрацій. На папері дітки показали власне бачення значення лісу в житті кожного, варіанти, як його зберегти і просто виразити свої почуття і вдячність до могутньої екосистеми.
Цього ж дня провели і наступний урок, але вже для трохи старших і більш обізнаних у житті лісу дітей. На щастя, погода видалася чудовою, то ж учні Скулинського шкільного лісництва мали нагоду послухати, що ж їм розповідатиме Валентина Юхимчук, безпосередньо у лісі, на мальовничих теренах історичної спадщини Волині – в урочищі «Нечимне».
Вчителька біології Скулинської ЗОШ І-ІІІ ст. і керівник учнівського лісництва Світлана Савченко каже, що діти здебільшого займаються у кабінеті при лісництві, тому такі виїзні заняття проводять не часто. Якщо потрібно організувати практичну частину робіт: посадити ліс, попрацювати в розсаднику, розвісити годівниці чи шпаківні, але побувати у лісі їм було за радість.
«В школі я також проводжу факультативні заняття з основ лісового господарства тричі на тиждень, а також є мала академія учнівського лісництва. Працюємо над науковими роботами з дітками там. Буквально у п’ятницю в нас був екологічний семінар на форумі, де презентували роботу учнівського лісництва і екологічні проекти. Останнім з них був про вплив короїдів на наші ліси»,– каже вчителька.
Всього до Скулинського шкільного лісництва ходять учні з 6 по 11 клас, разом їх 58.
Лісничий ДП «Ковельське лісове господарство» Скулинського лісництва Леонід Лисюк розповів, що ця організація юних лісівників є однією з «найстарших» в області.
«Скільки я у цьому лісництві, стільки й займаюся з дітками. Клопоту з цим є, але клопоти тільки приємні. Багато моїх вихованців, які колись навчалися у шкільних лісництвах, сьогодні працюють у цій галузі», – каже наставник юних природолюбів.
Школярі «лісовий урок» оцінили, охоче дискутували з Валентиною Юхимчук і розповідали про власний досвід чи історії.
Такі зустрічі корисні не тільки знаннями, які діти отримують, а й емоціями. Адже, можливо, від вражень, отриманих після перегляду відеофільму, який демонструвала Валентина Петрівна з екрану, діти подумки перенесуться у ті жахливі реалії і виникне бажання щось змінити, дати поштовх для змін батькам і друзям.
«Пам’ятайте, що ліс – це чиясь домівка, а ви просто час від часу заходите в гості. Поводьтеся відповідно», – наголосила Валентина Юхимчук.
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