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У колекції лучанки – 350 видів фіалок. ВІДЕО

У колекції лучанки – 350 видів фіалок. ВІДЕО
Фіалки у стародавніх греків були символом скромності, сором’язливості та відданості коханим. Вони вважали, що ці квіти несуть радість і можуть причарувати. Наталія Шковелюк вирощує фіалки вже приблизно 5 років.

У колекції Наталії 350 видів фіалок. Вона розповідає – ці квіти вибагливі. І майже кожному виду необхідний особливий індивідуальний догляд, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Проте, садівниця запевняє – коли віддаєш квітам любов і турботу, вони віддячують тим самим.

Є у Наталії і найулюбленіша фіалка. Розповідає – квітка потрапила до неї випадково: замовляла кілька видів листочків фіалки для вирощування, а одна була поза замовленням.

Загалом, фіалки цвітуть три-чотири місяці. Оптимальна температура для цих квітів – плюс 18 і вище. Хоча, як розповідає Наталія не зашкодить їм і трішки нижча температура. У багатьох народів світу фіалки дуже шановані рослини. До прикладу, стародавні греки прикрашали ними статуї богів, в Елладі – це був обов‘язковий атрибут свята. На честь цієї квітки у Франції та Німеччині щорічно влаштовують святкові дійства.


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Теги: колекція, квіти, фіалка
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