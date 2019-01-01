Опору не чинив: відомі деталі нічного затримання військовослужбовця, який втік з частини на Волині
Сьогодні, 08:22
Увечері 16 квітня зі зброєю втік з частини у Володимирі-Волинському військовослужбовець строкової служби Артем Григоренко. У ніч на 20 квітня хлопця затримали. Наразі відомі деталі.
Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.
Інформують, що хлопця затримала група спеціального призначення Західного територіального управління Військової служби правопорядку на території Волинської області. Зброя та боєприпаси знаходилися при ньому.
Розшук та затримання, кажуть в бригаді, - результат спільних масштабних розшукових заходів військовослужбовців бригади, співробітників Військової служби правопорядку та Національної поліції України. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Сергій Козак розповів, що вкотре отримали оперативну інформацію щодо місцязнаходження строковика. Утім, якщо раніше вона не підтверджувалася, то цього разу таки підтвердилася. Поліцейський додав, що опору Артем Григоренко при затриманні не чинив.
Нагадаємо, хлопцеві - 18 років. На військову службу хлопець був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.
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Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.
Інформують, що хлопця затримала група спеціального призначення Західного територіального управління Військової служби правопорядку на території Волинської області. Зброя та боєприпаси знаходилися при ньому.
Розшук та затримання, кажуть в бригаді, - результат спільних масштабних розшукових заходів військовослужбовців бригади, співробітників Військової служби правопорядку та Національної поліції України. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Сергій Козак розповів, що вкотре отримали оперативну інформацію щодо місцязнаходження строковика. Утім, якщо раніше вона не підтверджувалася, то цього разу таки підтвердилася. Поліцейський додав, що опору Артем Григоренко при затриманні не чинив.
Нагадаємо, хлопцеві - 18 років. На військову службу хлопець був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.
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Сьогодні, 08:22