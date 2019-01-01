Опору не чинив: відомі деталі нічного затримання військовослужбовця, який втік з частини на Волині

Увечері 16 квітняАртем Григоренко. У ніч на 20 квітня хлопця затримали. Наразі відомі деталі.Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.Інформують, що хлопця затримала група спеціального призначення Західного територіального управління Військової служби правопорядку на території Волинської області. Зброя та боєприпаси знаходилися при ньому.Розшук та затримання, кажуть в бригаді, - результат спільних масштабних розшукових заходів військовослужбовців бригади, співробітників Військової служби правопорядку та Національної поліції України. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник начальника Головного управління Національної поліції в областірозповів, що вкотре отримали оперативну інформацію щодо місцязнаходження строковика. Утім, якщо раніше вона не підтверджувалася, то цього разу таки підтвердилася. Поліцейський додав, що опору Артем Григоренко при затриманні не чинив.Нагадаємо, хлопцеві - 18 років. На військову службу хлопець був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.