На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО

Секретар Ковельської міської радистала свідком, як «відбирають церкву у громади села Старі Кошари представники УПЦ Московського патріархату».Про це депутатка написала у Facebook.Ситуація відбулася сьогодні, 20 квітня. Віра Федосюк зазначила, що напередодні пройшли збори і жителі села прийняли рішення перейти в ПЦУ, навіть встигли зробити документи і вже чекали на священика. Але, коли той приїхав, то йому разом із громадою перекрили вхід в храм представники УПЦ Московського патріархату (зі слів старокошарівської громади, яких привезли з Ковеля та найближчих сіл), які стали і почали співати церковних пісень.Почалася штовханина і викликали поліцію.«Поспілкувалася з односельчанами. Всі вони були в пригніченому стані, так як не могли потрапити до церкви. Розказали та показали переоформленні документи. Сказали , що не розуміють позицію УПЦ МП і навіщо ж привозити людей, якщо церква Старокошарівська і їм ходити потім до неї, а в тій юрбі, що блокує, 2-3 людини з села»,– пише Віра Федосюк.Зазначає, що священики ПЦУ сказали, що пропонували навіть служити по черзі, але представники московського патріархату відмовилися.Тоді секретарка Ковельської міськради вирішила поспілкуватися і з іншою стороною конфлікту.«Я підійшла до священника УПЦ МП п.і задала йому питання: «Навіщо ви блокуєте вхід в церкву, якщо на вашій стороні 2-3 людини з села. Ви ж їх возити сюди постійно не будете?! А ті що ходять не хочуть УПЦ МП?!» На що він мені відповів, що на все воля Божа і якщо потрібно буде возити скільки буде потрібно - поки люди не змиряться. Далі він повідав, що у цих людей усі документи неправильні і що тільки у них є право на цю церкву»,– розповідає Віра Федосюк.Представник інформаційної служби церкви сказав, що вони будуть подавати в суд і відстоюватимуть своє право.Тим часом громада села потроху розходиться.«Побачивши, що представників МП залишилось в більшості п.Ровінський виходить на середину і каже: «Сьогодні з нами є секретар Ковельської міської ради і вона сказала, що серед вас 2-3 людини з села, а інші тітушки!» Це прозвучало, як постріл «До бою!». На мене налетіла зграя жіночок, які просто поливали брудом»,– пише Федоськ і додає: «Такого бруду і ненависті я не зустрічала. Якось можна було б змиритись аби це прості люди, а це ж найвищі чини УПЦ МП. Це ті люди, які мають нести в суспільство мир, любов і терпіння - навпаки підбурюють на зло, війну, ненависть! Люди схаменіться! Навіщо нам така церква і такі священнослужителі?!»