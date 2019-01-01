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На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО

На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО
Секретар Ковельської міської ради Віра Федосюк стала свідком, як «відбирають церкву у громади села Старі Кошари представники УПЦ Московського патріархату».

Про це депутатка написала у Facebook.

Ситуація відбулася сьогодні, 20 квітня. Віра Федосюк зазначила, що напередодні пройшли збори і жителі села прийняли рішення перейти в ПЦУ, навіть встигли зробити документи і вже чекали на священика. Але, коли той приїхав, то йому разом із громадою перекрили вхід в храм представники УПЦ Московського патріархату (зі слів старокошарівської громади, яких привезли з Ковеля та найближчих сіл), які стали і почали співати церковних пісень.

Почалася штовханина і викликали поліцію.

На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО


«Поспілкувалася з односельчанами. Всі вони були в пригніченому стані, так як не могли потрапити до церкви. Розказали та показали переоформленні документи. Сказали , що не розуміють позицію УПЦ МП і навіщо ж привозити людей, якщо церква Старокошарівська і їм ходити потім до неї, а в тій юрбі, що блокує, 2-3 людини з села»,– пише Віра Федосюк.

Зазначає, що священики ПЦУ сказали, що пропонували навіть служити по черзі, але представники московського патріархату відмовилися.

Тоді секретарка Ковельської міськради вирішила поспілкуватися і з іншою стороною конфлікту.

«Я підійшла до священника УПЦ МП п.Ровінського і задала йому питання: «Навіщо ви блокуєте вхід в церкву, якщо на вашій стороні 2-3 людини з села. Ви ж їх возити сюди постійно не будете?! А ті що ходять не хочуть УПЦ МП?!» На що він мені відповів, що на все воля Божа і якщо потрібно буде возити скільки буде потрібно - поки люди не змиряться. Далі він повідав, що у цих людей усі документи неправильні і що тільки у них є право на цю церкву»,– розповідає Віра Федосюк.

Представник інформаційної служби церкви сказав, що вони будуть подавати в суд і відстоюватимуть своє право.

Тим часом громада села потроху розходиться.

«Побачивши, що представників МП залишилось в більшості п.Ровінський виходить на середину і каже: «Сьогодні з нами є секретар Ковельської міської ради і вона сказала, що серед вас 2-3 людини з села, а інші тітушки!» Це прозвучало, як постріл «До бою!». На мене налетіла зграя жіночок, які просто поливали брудом»,– пише Федоськ і додає: «Такого бруду і ненависті я не зустрічала. Якось можна було б змиритись аби це прості люди, а це ж найвищі чини УПЦ МП. Це ті люди, які мають нести в суспільство мир, любов і терпіння - навпаки підбурюють на зло, війну, ненависть! Люди схаменіться! Навіщо нам така церква і такі священнослужителі?!»

На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО
На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО
На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО
На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО
На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО
На Волині прихильники Московського патріархату заблокували вхід до храму, який перейшов до ПЦУ. ФОТО

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Теги: УПЦ, МП, церква, скандал, Ковель
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