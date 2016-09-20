Кримінал і мільйонні штрафи: чому Луцькрада не бореться зі сміттям

Олександра Ткачука, є ще близько 5 кримінальних справ проти департаменту ЖКГ.



Про це Олександр Ткачук розповів 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі»,– повідомляє



«Якщо сьогодні депутати не обізнані, не знають, інформації, то я достеменно знаю інформацію, що біля полігону цього, що сьогодні існує (села Брище), ще є 6 гектарів землі, яка виділена для міської ради. Є заключна угода між міською радою і районною адміністрацією, сільською радою до 2025 року, там земля виділена для будівництва полігону. Там ще можна будувати 2 черги полігону. І чомусь ці черги не будуються», – зауважив начальник Державної екологічної інспекції області.



Також додав, що окрім того, виділено ще 6 гектарів землі для будівництва заводу з переробки сміття чи по спалюванню сміття.



«Та земельна ділянка нікуди не дівалася, вона є, місто може використати в екологічних цілях для будівництва заводу, переробки сміття чи спалювання. Є альтернативи різні. Вихід із ситуації є. Але чому нічого не робиться? Я веду до того, що треба будувати. Але не виділяються гроші, не виконується програма міської ради, яку вони самі прийняли. Тому дякую сьогодні громадськості, що підняли таку ініціативу», – зауважив Олександр Ткачук.



І підкреслив, що перевірки, які відбувалися інспекцією ініційовані не ним, а громадою Княгининівської сільської ради.



Також він додав, що існують кримінальні справи щодо забруднення території землі фільтратом від полігону.



«Сьогодні готувався до передачі і знову прийшла з поліції кримінальна справа – залучають моїх спеціалістів. Знову кримінальна справа по забрудненню території. По-моєму, вже є десь 5 кримінальних справ по забрудненню території полігону. Ці всі справи проти керівників міської ради – департаменту», – сказав головний еколог Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьку міську раду оштрафували на понад 4 мільйони гривень за порушення у сфері поводження з відходами. Однак, зі слів начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області, є ще близько 5 кримінальних справ проти департаменту ЖКГ.Про це Олександр Ткачук розповів 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі»,– повідомляє «Конкурент» «Якщо сьогодні депутати не обізнані, не знають, інформації, то я достеменно знаю інформацію, що біля полігону цього, що сьогодні існує (села Брище), ще є 6 гектарів землі, яка виділена для міської ради. Є заключна угода між міською радою і районною адміністрацією, сільською радою до 2025 року, там земля виділена для будівництва полігону. Там ще можна будувати 2 черги полігону. І чомусь ці черги не будуються», – зауважив начальник Державної екологічної інспекції області.Також додав, що окрім того, виділено ще 6 гектарів землі для будівництва заводу з переробки сміття чи по спалюванню сміття.«Та земельна ділянка нікуди не дівалася, вона є, місто може використати в екологічних цілях для будівництва заводу, переробки сміття чи спалювання. Є альтернативи різні. Вихід із ситуації є. Але чому нічого не робиться? Я веду до того, що треба будувати. Але не виділяються гроші, не виконується програма міської ради, яку вони самі прийняли. Тому дякую сьогодні громадськості, що підняли таку ініціативу», – зауважив Олександр Ткачук.І підкреслив, що перевірки, які відбувалися інспекцією ініційовані не ним, а громадою Княгининівської сільської ради.Також він додав, що існують кримінальні справи щодо забруднення території землі фільтратом від полігону.«Сьогодні готувався до передачі і знову прийшла з поліції кримінальна справа – залучають моїх спеціалістів. Знову кримінальна справа по забрудненню території. По-моєму, вже є десь 5 кримінальних справ по забрудненню території полігону. Ці всі справи проти керівників міської ради – департаменту», – сказав головний еколог Волині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію