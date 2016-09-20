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Кримінал і мільйонні штрафи: чому Луцькрада не бореться зі сміттям

Кримінал і мільйонні штрафи: чому Луцькрада не бореться зі сміттям
Луцьку міську раду оштрафували на понад 4 мільйони гривень за порушення у сфері поводження з відходами. Однак, зі слів начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Олександра Ткачука, є ще близько 5 кримінальних справ проти департаменту ЖКГ.

Про це Олександр Ткачук розповів 18 квітня ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі»,– повідомляє «Конкурент».

«Якщо сьогодні депутати не обізнані, не знають, інформації, то я достеменно знаю інформацію, що біля полігону цього, що сьогодні існує (села Брище), ще є 6 гектарів землі, яка виділена для міської ради. Є заключна угода між міською радою і районною адміністрацією, сільською радою до 2025 року, там земля виділена для будівництва полігону. Там ще можна будувати 2 черги полігону. І чомусь ці черги не будуються», – зауважив начальник Державної екологічної інспекції області.

Також додав, що окрім того, виділено ще 6 гектарів землі для будівництва заводу з переробки сміття чи по спалюванню сміття.

«Та земельна ділянка нікуди не дівалася, вона є, місто може використати в екологічних цілях для будівництва заводу, переробки сміття чи спалювання. Є альтернативи різні. Вихід із ситуації є. Але чому нічого не робиться? Я веду до того, що треба будувати. Але не виділяються гроші, не виконується програма міської ради, яку вони самі прийняли. Тому дякую сьогодні громадськості, що підняли таку ініціативу», – зауважив Олександр Ткачук.

І підкреслив, що перевірки, які відбувалися інспекцією ініційовані не ним, а громадою Княгининівської сільської ради.

Також він додав, що існують кримінальні справи щодо забруднення території землі фільтратом від полігону.

«Сьогодні готувався до передачі і знову прийшла з поліції кримінальна справа – залучають моїх спеціалістів. Знову кримінальна справа по забрудненню території. По-моєму, вже є десь 5 кримінальних справ по забрудненню території полігону. Ці всі справи проти керівників міської ради – департаменту», – сказав головний еколог Волині.


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Теги: Сміття, протилежний погляд, Луцьк, ЖКГ, міська рада
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