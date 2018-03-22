Волинян попереджають про зміни у розкладі руху потяга «Ковель-Мацеїв»





У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на перегоні Ковель – Мацеїв зазнає тимчасових змін розклад руху приміського потяга.



Упродовж 23-25 квітня не курсуватиме дизель-поїзд №6374/6375 сполученням Ковель – Мацеїв – Ковель.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.



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