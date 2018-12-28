На Волині побили неповнолітнього сина священика

31 березня побили сина священика Московського патріархату села Садів Луцького району- 16-річногоПро це заявляють у Волинській єпархії УПЦ (МП).Так, у єпархії запевняють, що побиття було розправою прихильників ПЦУ. Мовляв, це вони вирішили викликати «на розмову» сина протоієрея. Утім, конкретної інформації щодо кривдників не вказують."Після того, як Василя Мелеся зустріли на спортмайданчику місцевої школи, його відразу почали бити. Троє осіб тримало хлопця, а один планомірно наносив удари руками та ногами у район голови і тулуба. Під час побиття зловмисник викрикував слова помсти та казав за що саме б’ють юнака: «Це тобі за те, що знімав, як різали замки», очевидно маючи на увазі, відеофіксацію Василем Мелесем захоплення храму 2 лютого", - йдеться у повідомленні єпархії.У Волинській обласній дитячій лікарні, куди звернулась родина, встановили діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні садна потилиці, закритий перелом кісток носа з мінімальним зміщенням уламків, артеріальна гіпертензія 2 ст.Наразі за цим фактом СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області проводить досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.125 КК України.