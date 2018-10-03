У Луцьку Стир почистять за 50 мільйонів гривень

У Луцьку планують очистити плесо річки Стир у районі вулиць Гнідавська та Ковельська.Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатрозповів, що у місті планують почистити від мулу та сміття 14 гектарів водного плеса Стиру. Загалом на ці потреби необхідно передбачити 50 мільйонів гривень. На сьогодні пропонують дати 1 мільйон на очищення річки від мулу.Волинська федерація каное готова долучитися до співфінансування проекту, адже очистка Стиру дозволить готувати до змагань майбутніх чемпіонів.«Рівень забрудення досяг критичної межі. Якщо ми не почнемо роботу, там фактично не буде водойми. Відстань між водою і водоростями сягає метра. Тобто, глибини там майже немає», - відзначив депутат