вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку Стир почистять за 50 мільйонів гривень

У Луцьку Стир почистять за 50 мільйонів гривень
У Луцьку планують очистити плесо річки Стир у районі вулиць Гнідавська та Ковельська.

Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат Сергій Була розповів, що у місті планують почистити від мулу та сміття 14 гектарів водного плеса Стиру. Загалом на ці потреби необхідно передбачити 50 мільйонів гривень. На сьогодні пропонують дати 1 мільйон на очищення річки від мулу.

Волинська федерація каное готова долучитися до співфінансування проекту, адже очистка Стиру дозволить готувати до змагань майбутніх чемпіонів.

«Рівень забрудення досяг критичної межі. Якщо ми не почнемо роботу, там фактично не буде водойми. Відстань між водою і водоростями сягає метра. Тобто, глибини там майже немає», - відзначив депутат Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Стир, берег, Луцьк, чистка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Знову фірма Були буде чистити?
Відповісти
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Невідомі захопили офіс у Рівному. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
У Луцьку Стир почистять за 50 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:23
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинянин чистив ставок і натрапив на гранату
Сьогодні, 19:47
На Рівненщині – День жалоби за загиблими у жахливій автотрощі під Луцьком
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
У Луцьку зменшили площу прибережної смуги Сапалаївки У Луцьку зменшили площу прибережної смуги Сапалаївки
03 жовтень, 2018, 09:43
Толока по-луцьки: у центральному парку міста зібрали гору сміття. ФОТО Толока по-луцьки: у центральному парку міста зібрали гору сміття. ФОТО
20 квітень, 17:15
У Стиру знайшли тіло пенсіонера, який зник під час моржування на центральному пляжі. ОНОВЛЕНО У Стиру знайшли тіло пенсіонера, який зник під час моржування на центральному пляжі. ОНОВЛЕНО
07 березень, 08:58
У луцькому Стиру знайшли труп людини У луцькому Стиру знайшли труп людини
06 березень, 20:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
Сьогодні, 11:44
 1
Невідомі захопили офіс у Рівному. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
 0
У Луцьку Стир почистять за 50 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:23
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин чистив ставок і натрапив на гранату
Сьогодні, 19:47
 0
Медіа
відео
1/8