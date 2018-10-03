У центрі Луцька на місці громадської вбиральні буде кафе





Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Депутат Андрій Покровський запитав, що ж все-таки планують зробити на цьому місці і коли реалізують проект.



«Інвестор готовий почати роботи. Проект повністю готовий. Потрібно містобудівні умови, але ми не можемо поки їх отримати без опорно-архітектурного плану. Там буде поверх зверху, поверх знизу. Це буде кафе з виставковою залою», - відповів депутат Сергій Була.



Будівництво планують завершити за 3 місяці.



Натомість Андрій Покровський закликав не вдаватися до авантюр і запропонував передати громадську вбиральню інвестору, визначитися з концепцією, проектом і закрити питання.



«Туалет передається громаді міста у більшій площі, ніж є, але він буде знаходитися в оренді підприємства, воно буде здійснювати там господарську діяльність. Платний туалет буде працювати», - додав Була.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Театральному майдані, 8 планують реконструювати громадську вбиральню Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатзапитав, що ж все-таки планують зробити на цьому місці і коли реалізують проект.«Інвестор готовий почати роботи. Проект повністю готовий. Потрібно містобудівні умови, але ми не можемо поки їх отримати без опорно-архітектурного плану. Там буде поверх зверху, поверх знизу. Це буде кафе з виставковою залою», - відповів депутат Сергій Була.Будівництво планують завершити за 3 місяці.Натомість Андрій Покровський закликав не вдаватися до авантюр і запропонував передати громадську вбиральню інвестору, визначитися з концепцією, проектом і закрити питання.«Туалет передається громаді міста у більшій площі, ніж є, але він буде знаходитися в оренді підприємства, воно буде здійснювати там господарську діяльність. Платний туалет буде працювати», - додав Була.

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