У центрі Луцька на місці громадської вбиральні буде кафе
Сьогодні, 11:50
У Луцьку на Театральному майдані, 8 планують реконструювати громадську вбиральню.
Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Андрій Покровський запитав, що ж все-таки планують зробити на цьому місці і коли реалізують проект.
«Інвестор готовий почати роботи. Проект повністю готовий. Потрібно містобудівні умови, але ми не можемо поки їх отримати без опорно-архітектурного плану. Там буде поверх зверху, поверх знизу. Це буде кафе з виставковою залою», - відповів депутат Сергій Була.
Будівництво планують завершити за 3 місяці.
Натомість Андрій Покровський закликав не вдаватися до авантюр і запропонував передати громадську вбиральню інвестору, визначитися з концепцією, проектом і закрити питання.
«Туалет передається громаді міста у більшій площі, ніж є, але він буде знаходитися в оренді підприємства, воно буде здійснювати там господарську діяльність. Платний туалет буде працювати», - додав Була.
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Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат Андрій Покровський запитав, що ж все-таки планують зробити на цьому місці і коли реалізують проект.
«Інвестор готовий почати роботи. Проект повністю готовий. Потрібно містобудівні умови, але ми не можемо поки їх отримати без опорно-архітектурного плану. Там буде поверх зверху, поверх знизу. Це буде кафе з виставковою залою», - відповів депутат Сергій Була.
Будівництво планують завершити за 3 місяці.
Натомість Андрій Покровський закликав не вдаватися до авантюр і запропонував передати громадську вбиральню інвестору, визначитися з концепцією, проектом і закрити питання.
«Туалет передається громаді міста у більшій площі, ніж є, але він буде знаходитися в оренді підприємства, воно буде здійснювати там господарську діяльність. Платний туалет буде працювати», - додав Була.
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