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У Луцьку хочуть реставрувати автентичні двері та вікна

У Луцьку хочуть реставрувати автентичні двері та вікна
У Луцьку планують реставрувати автентичні вхідні двері, вікна та балкони на об’єктах культурної спадщини міста.

Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Із відповідною пропозицією звернувся депутат Андрій Білан. Програму «Автентичний Луцьк» планують реалізовувати впродовж двох років – 2019-2020. За словами депутата, подібні ініціативи працюють у Львові, Івано-Франківську.

«Ми розуміємо ситуацію, яка склалася. Ініціатива дуже цікава і потрібна місту», - додав депутат Сергій Була.

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Теги: Луцьк, автентичні двері
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