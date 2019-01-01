У Луцьку хочуть реставрувати автентичні двері та вікна
Сьогодні, 12:51
У Луцьку планують реставрувати автентичні вхідні двері, вікна та балкони на об’єктах культурної спадщини міста.
Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Із відповідною пропозицією звернувся депутат Андрій Білан. Програму «Автентичний Луцьк» планують реалізовувати впродовж двох років – 2019-2020. За словами депутата, подібні ініціативи працюють у Львові, Івано-Франківську.
«Ми розуміємо ситуацію, яка склалася. Ініціатива дуже цікава і потрібна місту», - додав депутат Сергій Була.
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Про це йшлося у понеділок, 22 квітня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Із відповідною пропозицією звернувся депутат Андрій Білан. Програму «Автентичний Луцьк» планують реалізовувати впродовж двох років – 2019-2020. За словами депутата, подібні ініціативи працюють у Львові, Івано-Франківську.
«Ми розуміємо ситуацію, яка склалася. Ініціатива дуже цікава і потрібна місту», - додав депутат Сергій Була.
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