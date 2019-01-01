Рідні загиблих у моторошній аварії під Луцьком розповіли про водія автомобіля-вбивці. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
Стали відомі подробиці моторошної аварії поблизу села Крупа Луцького району. Рідні загиблих розповіли, звідки і куди їхала мама з дітьми.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, 21 квітня на повороті до села Крупа Луцького району сталася жахлива ДТП, унаслідок якої загинуло троє людей, серед яких – дитина. Ще велика кількість людей постраждали, чотирьох – госпіталізували.
Вадим та Лариса Чепурки, батько і бабуся 5-річного Микити, який постраждав у вчорашній ДТП, сидять у коридорі обласної дитячої лікарні. Хлопчик нині знаходиться у реанімаційному відділенні у медикаментозному сні.
Зі слів лікаря, після аварії до медзакладу доставили трьох дітей-пасажирів рейсового автобуса Луцьк-Тернопіль.
"Мусить вижити...Тільки як йому це все пережити...", - говорить бабуся хлопчика.
Брат 5-річного Микити та 28-річна матір загинули у аварії поблизу села Крупа Луцького району.
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Водій автобуса розповів, як усе сталося. І свого імені чоловік не називає:
«Звертав від нього, а що мені було робити… Я звертаю, а він вже все, він як їхав, він і став, прямо влупив. В мене є свідки», - каже і додає, що спереду біля нього сидів чоловік, який може підтвердити.
Рідні загиблих розповідають, що матір з дітьми повертались до Луцька. Гостювали у селі Яловиче Млинівського району. Друг сім'ї і водій легковика, який загинув на місці, підвозив маму з дітьми не вперше.
"Вона каже дощ, я поїду з дітьми з ним. І от так... Порядочний чоловік. Нічого не скажеш. Він акуратний. Тож не перший раз, постійно з ним їздила", - розповіла бабуся хлопчика Лариса Чепурко.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, 21 квітня на повороті до села Крупа Луцького району сталася жахлива ДТП, унаслідок якої загинуло троє людей, серед яких – дитина. Ще велика кількість людей постраждали, чотирьох – госпіталізували.
Вадим та Лариса Чепурки, батько і бабуся 5-річного Микити, який постраждав у вчорашній ДТП, сидять у коридорі обласної дитячої лікарні. Хлопчик нині знаходиться у реанімаційному відділенні у медикаментозному сні.
Зі слів лікаря, після аварії до медзакладу доставили трьох дітей-пасажирів рейсового автобуса Луцьк-Тернопіль.
"Мусить вижити...Тільки як йому це все пережити...", - говорить бабуся хлопчика.
Брат 5-річного Микити та 28-річна матір загинули у аварії поблизу села Крупа Луцького району.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Троє дітей – у лікарні: розповіли про деталі аварії поблизу Луцька. ВІДЕО
Водій автобуса розповів, як усе сталося. І свого імені чоловік не називає:
«Звертав від нього, а що мені було робити… Я звертаю, а він вже все, він як їхав, він і став, прямо влупив. В мене є свідки», - каже і додає, що спереду біля нього сидів чоловік, який може підтвердити.
Рідні загиблих розповідають, що матір з дітьми повертались до Луцька. Гостювали у селі Яловиче Млинівського району. Друг сім'ї і водій легковика, який загинув на місці, підвозив маму з дітьми не вперше.
"Вона каже дощ, я поїду з дітьми з ним. І от так... Порядочний чоловік. Нічого не скажеш. Він акуратний. Тож не перший раз, постійно з ним їздила", - розповіла бабуся хлопчика Лариса Чепурко.
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