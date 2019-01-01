Рідні загиблих у моторошній аварії під Луцьком розповіли про водія автомобіля-вбивці. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо, 21 квітня на повороті до села Крупа Луцького району



Вадим та Лариса Чепурки, батько і бабуся 5-річного Микити, який постраждав у вчорашній ДТП, сидять у коридорі обласної дитячої лікарні. Хлопчик нині знаходиться у реанімаційному відділенні у медикаментозному сні.



Зі слів лікаря, після аварії до медзакладу доставили трьох дітей-пасажирів рейсового автобуса Луцьк-Тернопіль.



"Мусить вижити...Тільки як йому це все пережити...", - говорить бабуся хлопчика.



Брат 5-річного Микити та 28-річна матір загинули у аварії поблизу села Крупа Луцького району.



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Водій автобуса розповів, як усе сталося. І свого імені чоловік не називає:



«Звертав від нього, а що мені було робити… Я звертаю, а він вже все, він як їхав, він і став, прямо влупив. В мене є свідки», - каже і додає, що спереду біля нього сидів чоловік, який може підтвердити.



Рідні загиблих розповідають, що матір з дітьми повертались до Луцька. Гостювали у селі Яловиче Млинівського району. Друг сім'ї і водій легковика, який загинув на місці, підвозив маму з дітьми не вперше.



"Вона каже дощ, я поїду з дітьми з ним. І от так... Порядочний чоловік. Нічого не скажеш. Він акуратний. Тож не перший раз, постійно з ним їздила", - розповіла бабуся хлопчика Лариса Чепурко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі подробиці моторошної аварії поблизу села Крупа Луцького району . Рідні загиблих розповіли, звідки і куди їхала мама з дітьми.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Нагадаємо, 21 квітня на повороті до села Крупа Луцького району сталася жахлива ДТП , унаслідок якої загинуло троє людей, серед яких – дитина. Ще велика кількість людей постраждали, чотирьох – госпіталізували.та, батько і бабуся 5-річного, який постраждав у вчорашній ДТП, сидять у коридорі обласної дитячої лікарні. Хлопчик нині знаходиться у реанімаційному відділенні у медикаментозному сні.Зі слів лікаря, після аварії до медзакладу доставили трьох дітей-пасажирів рейсового автобуса Луцьк-Тернопіль."Мусить вижити...Тільки як йому це все пережити...", - говорить бабуся хлопчика.Брат 5-річного Микити та 28-річна матір загинули у аварії поблизу села Крупа Луцького району.Водій автобуса розповів, як усе сталося. І свого імені чоловік не називає:«Звертав від нього, а що мені було робити… Я звертаю, а він вже все, він як їхав, він і став, прямо влупив. В мене є свідки», - каже і додає, що спереду біля нього сидів чоловік, який може підтвердити.Рідні загиблих розповідають, що матір з дітьми повертались до Луцька. Гостювали у селі Яловиче Млинівського району. Друг сім'ї і водій легковика, який загинув на місці, підвозив маму з дітьми не вперше."Вона каже дощ, я поїду з дітьми з ним. І от так... Порядочний чоловік. Нічого не скажеш. Він акуратний. Тож не перший раз, постійно з ним їздила", - розповіла бабуся хлопчика Лариса Чепурко.

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