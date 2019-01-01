На Волині 8 громад юридично перейшли до ПЦУ

У Волинській області ще 8 громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.Про це йдеться у розпорядженні голови ОДАЗміни внесли до статутів таких релігійних громад:1) «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви у селі Будятичі Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної церкви України села Будятичі Іваничівського району Волинської області»;2) «Свято-Михайлівська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Войнин Локачинського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Православної церкви України села Войнин Локачинського району Волинської області»;3) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» села Старий Загорів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Православної церкви України села Старий Загорів Локачинського району Волинської області»;4) «Релігійна громада Апостола і Євангеліста Луки Волинської єпархії Української православної церкви села Доросині Рожищенського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостола і Євангелиста Луки Православної церкви України села Доросині Рожищенського району Волинської області»;5) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви села Озеряни Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Озеряни Луцького району Волинської області»;6) «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» села Зелене Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Зелене Горохівського району Волинської області»;7) «Свято-Троїцька громада Української православної церкви» села Лобачівка Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Православної церкви України села Лобачівка Горохівського району Волинської області»;8) «Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Озерці Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воздвиження Хреста Господнього Православної церкви України села Озерці Горохівського району Волинської області».