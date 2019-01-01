На Волині 8 громад юридично перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 16:18
У Волинській області ще 8 громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.
Зміни внесли до статутів таких релігійних громад:
1) «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви у селі Будятичі Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної церкви України села Будятичі Іваничівського району Волинської області»;
2) «Свято-Михайлівська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Войнин Локачинського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Православної церкви України села Войнин Локачинського району Волинської області»;
3) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» села Старий Загорів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Православної церкви України села Старий Загорів Локачинського району Волинської області»;
4) «Релігійна громада Апостола і Євангеліста Луки Волинської єпархії Української православної церкви села Доросині Рожищенського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостола і Євангелиста Луки Православної церкви України села Доросині Рожищенського району Волинської області»;
5) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви села Озеряни Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Озеряни Луцького району Волинської області»;
6) «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» села Зелене Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Зелене Горохівського району Волинської області»;
7) «Свято-Троїцька громада Української православної церкви» села Лобачівка Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Православної церкви України села Лобачівка Горохівського району Волинської області»;
8) «Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Озерці Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воздвиження Хреста Господнього Православної церкви України села Озерці Горохівського району Волинської області».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.
Зміни внесли до статутів таких релігійних громад:
1) «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви у селі Будятичі Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної церкви України села Будятичі Іваничівського району Волинської області»;
2) «Свято-Михайлівська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Войнин Локачинського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Православної церкви України села Войнин Локачинського району Волинської області»;
3) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» села Старий Загорів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Православної церкви України села Старий Загорів Локачинського району Волинської області»;
4) «Релігійна громада Апостола і Євангеліста Луки Волинської єпархії Української православної церкви села Доросині Рожищенського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостола і Євангелиста Луки Православної церкви України села Доросині Рожищенського району Волинської області»;
5) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви села Озеряни Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Озеряни Луцького району Волинської області»;
6) «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» села Зелене Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Зелене Горохівського району Волинської області»;
7) «Свято-Троїцька громада Української православної церкви» села Лобачівка Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Православної церкви України села Лобачівка Горохівського району Волинської області»;
8) «Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Озерці Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воздвиження Хреста Господнього Православної церкви України села Озерці Горохівського району Волинської області».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 8 громад юридично перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 16:18
Рідні загиблих у моторошній аварії під Луцьком розповіли про водія автомобіля-вбивці. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
Хто привітав Зеленського з перемогою на виборах
Сьогодні, 15:40
Остаточні результати виборів в одному з п'яти волинських округів
Сьогодні, 15:17