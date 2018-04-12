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На Волині залізничники крали дизпаливо з локомотива

На Волині залізничники крали дизпаливо з локомотива
На станції "Ізов" (Володимир-Волинський район) затримали розкрадачів дизельного пального.

Про це повідомляє медіацентр "Магістраль" АТ "УКрзалізниця".

Відомо, що крадіїв затримали працівники відділу економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця». Зловмисники намагалися злити з локомотиву та викрасти 150 літрів дизелю.

Злодіями виявилися працівники залізниці. Їх передали до правоохоронних органів та звільнили із займаних посад.

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Теги: залізниця, Волинь, дизпаливо
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