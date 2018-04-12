На Волині залізничники крали дизпаливо з локомотива





Про це повідомляє медіацентр "Магістраль" АТ "УКрзалізниця".



Відомо, що крадіїв затримали працівники відділу економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця». Зловмисники намагалися злити з локомотиву та викрасти 150 літрів дизелю.



Злодіями виявилися працівники залізниці. Їх передали до правоохоронних органів та звільнили із займаних посад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На станції "Ізов" (Володимир-Волинський район) затримали розкрадачів дизельного пального.Про це повідомляє медіацентр "Магістраль" АТ "УКрзалізниця".Відомо, що крадіїв затримали працівники відділу економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця». Зловмисники намагалися злити з локомотиву та викрасти 150 літрів дизелю.Злодіями виявилися працівники залізниці. Їх передали до правоохоронних органів та звільнили із займаних посад.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію