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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 квітня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько +5…+6 градуса, удень – +17…+18. Вітер східний, південний і південно-східний, 2-8 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, 23 квітня, Луцьк, Волинь
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