Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +5…+6 градуса, удень – +17…+18. Вітер східний, південний і південно-східний, 2-8 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +5…+6 градуса, удень – +17…+18. Вітер східний, південний і південно-східний, 2-8 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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