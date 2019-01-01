У Луцьку в дворі будинку невідомі розмалювали Mercedes. ФОТО





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А в ніч на 23 квітня невідомі розмалювали автівку фіолетовими та білими кольорами.



Фургон виробництва компанії Mercedes місцеві жителі зауважили в дворі 21 квітня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку третій день в дворі будинку №17 на проспекті Перемоги стоїть автомобіль без державних номерних знаків.Про це Район.Луцьк повідомили читачі.А в ніч на 23 квітня невідомі розмалювали автівку фіолетовими та білими кольорами.Фургон виробництва компанії Mercedes місцеві жителі зауважили в дворі 21 квітня.

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