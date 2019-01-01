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У Луцьку в дворі будинку невідомі розмалювали Mercedes. ФОТО

У Луцьку в дворі будинку невідомі розмалювали Mercedes. ФОТО
У Луцьку третій день в дворі будинку №17 на проспекті Перемоги стоїть автомобіль без державних номерних знаків.

Про це Район.Луцьк повідомили читачі.

А в ніч на 23 квітня невідомі розмалювали автівку фіолетовими та білими кольорами.

Фургон виробництва компанії Mercedes місцеві жителі зауважили в дворі 21 квітня.

У Луцьку в дворі будинку невідомі розмалювали Mercedes. ФОТО
У Луцьку в дворі будинку невідомі розмалювали Mercedes. ФОТО
У Луцьку в дворі будинку невідомі розмалювали Mercedes. ФОТО

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Теги: авто, Луцьк, розпис
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