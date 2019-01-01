У Луцьку в дворі будинку невідомі розмалювали Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 10:09
У Луцьку третій день в дворі будинку №17 на проспекті Перемоги стоїть автомобіль без державних номерних знаків.
Про це Район.Луцьк повідомили читачі.
А в ніч на 23 квітня невідомі розмалювали автівку фіолетовими та білими кольорами.
Фургон виробництва компанії Mercedes місцеві жителі зауважили в дворі 21 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Район.Луцьк повідомили читачі.
А в ніч на 23 квітня невідомі розмалювали автівку фіолетовими та білими кольорами.
Фургон виробництва компанії Mercedes місцеві жителі зауважили в дворі 21 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
карма за андонопаркування
Останні новини
Лучанка увійшла в ТОП-6 найгарячіших дівчат у бікіні в Україні
Сьогодні, 10:28
Край неба палає: захопливий захід сонця у волинському селі. ФОТО
Сьогодні, 10:15
У Луцьку в дворі будинку невідомі розмалювали Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 10:09
Волинь пасе задніх за розміром середньої пенсії в Україні
Сьогодні, 09:49