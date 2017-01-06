Стався вибух на котельні «Луцьктепла»
Сьогодні, 10:55
У Луцьку на вулиці Загородній, 1 вибухнув котел на котельні державного комунального підприємства «Луцьктепло».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Відомо, що вибух стався під час розпалювання котла декілька днів тому. У результаті в приміщенні котельні повибивало вікна, а також пошкодилося обладнання.
За попередньою інформацією, у результаті прикрого інциденту люди не постраждали.
Отримати коментар у керівництва «Луцьктепла» журналістам поки не вдалося. У поліцію повідомлень з цього приводу не надходило.
Фото зроблене під нас навчань у 2013 році на згаданій котельні, коли імітували вибух.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Відомо, що вибух стався під час розпалювання котла декілька днів тому. У результаті в приміщенні котельні повибивало вікна, а також пошкодилося обладнання.
За попередньою інформацією, у результаті прикрого інциденту люди не постраждали.
Отримати коментар у керівництва «Луцьктепла» журналістам поки не вдалося. У поліцію повідомлень з цього приводу не надходило.
Фото зроблене під нас навчань у 2013 році на згаданій котельні, коли імітували вибух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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