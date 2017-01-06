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Стався вибух на котельні «Луцьктепла»

Стався вибух на котельні «Луцьктепла»
У Луцьку на вулиці Загородній, 1 вибухнув котел на котельні державного комунального підприємства «Луцьктепло».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.

Відомо, що вибух стався під час розпалювання котла декілька днів тому. У результаті в приміщенні котельні повибивало вікна, а також пошкодилося обладнання.

За попередньою інформацією, у результаті прикрого інциденту люди не постраждали.

Отримати коментар у керівництва «Луцьктепла» журналістам поки не вдалося. У поліцію повідомлень з цього приводу не надходило.

Фото зроблене під нас навчань у 2013 році на згаданій котельні, коли імітували вибух.

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Теги: Луцьктепло, вибух, котельня, Луцьк
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