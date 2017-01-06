Стався вибух на котельні «Луцьктепла»

У Луцьку на вулиці Загородній, 1 вибухнув котел на котельні державного комунального підприємства «Луцьктепло».Про цестало відомо з декількох власних джерел.Відомо, що вибух стався під час розпалювання котла декілька днів тому. У результаті в приміщенні котельні повибивало вікна, а також пошкодилося обладнання.За попередньою інформацією, у результаті прикрого інциденту люди не постраждали.Отримати коментар у керівництва «Луцьктепла» журналістам поки не вдалося. У поліцію повідомлень з цього приводу не надходило.