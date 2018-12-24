Луцький ведучий відзняв жартівливий ролик про місто. ВІДЕО

Святослав Степанчук відзняв жартівливий відеоролик про визначні місця та "фішки" Луцька.



Відео він опублікував на своїй сторінці у



Зокрема, у свої відеороботі ведучий розповідає про "стіну плачу" біля фонтану в центрі міста та старовірів, які ще досі ходять в кінотеатр в РЦ "Адреналін".





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