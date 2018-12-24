Луцький ведучий відзняв жартівливий ролик про місто. ВІДЕО
Сьогодні, 22:50
Луцький ведучий Святослав Степанчук відзняв жартівливий відеоролик про визначні місця та "фішки" Луцька.
Відео він опублікував на своїй сторінці у facebook.
Зокрема, у свої відеороботі ведучий розповідає про "стіну плачу" біля фонтану в центрі міста та старовірів, які ще досі ходять в кінотеатр в РЦ "Адреналін".
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Відео він опублікував на своїй сторінці у facebook.
Зокрема, у свої відеороботі ведучий розповідає про "стіну плачу" біля фонтану в центрі міста та старовірів, які ще досі ходять в кінотеатр в РЦ "Адреналін".
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