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Луцький ведучий відзняв жартівливий ролик про місто. ВІДЕО

Луцький ведучий відзняв жартівливий ролик про місто. ВІДЕО
Луцький ведучий Святослав Степанчук відзняв жартівливий відеоролик про визначні місця та "фішки" Луцька.

Відео він опублікував на своїй сторінці у facebook.

Зокрема, у свої відеороботі ведучий розповідає про "стіну плачу" біля фонтану в центрі міста та старовірів, які ще досі ходять в кінотеатр в РЦ "Адреналін".


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Теги: відеоролик, Святослав Степанчук, місто
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