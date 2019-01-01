У парку Луцька з'явилася «MOJO алея». ФОТО





Про це у Роман Хорзов. Кошторис цього проекту склав 460 тисяч гривень.



"Засвітили) приємно повідомити, що тепер в нашому центральному парку завдяки добровільним зусиллям та інвестиціям забудовників «MOJO HALL» (вул. Ковельська,16) з‘явилася одна з найдовших освітлених алей!



17 опор з сучасними енергозаощадливими натрієвими лампами створюють затишну атмосферу від зупинки «Старий ринок» до повороту на центральну алею.



До речі, якщо з парку пішки йти в «MOJO», то саме по «MOJO алеї»!



Інформативно: загальна інвестиція забудовників в цю добру справу склала 460000 грн.



Дякую! Нехай це буде ще однією доброю справою і прикладом", - зазначив у своєму дописі Роман Хорзов.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку Луцька засвітили «MOJO алею».Про це у facebook написав ресторатор. Кошторис цього проекту склав 460 тисяч гривень."Засвітили) приємно повідомити, що тепер в нашому центральному парку завдяки добровільним зусиллям та інвестиціям забудовників «MOJO HALL» (вул. Ковельська,16) з‘явилася одна з найдовших освітлених алей!17 опор з сучасними енергозаощадливими натрієвими лампами створюють затишну атмосферу від зупинки «Старий ринок» до повороту на центральну алею.До речі, якщо з парку пішки йти в «MOJO», то саме по «MOJO алеї»!Інформативно: загальна інвестиція забудовників в цю добру справу склала 460000 грн.Дякую! Нехай це буде ще однією доброю справою і прикладом", - зазначив у своєму дописі Роман Хорзов.

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