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У парку Луцька з'явилася «MOJO алея». ФОТО

У парку Луцька з'явилася «MOJO алея». ФОТО
У центральному парку Луцька засвітили «MOJO алею».

Про це у facebook написав ресторатор Роман Хорзов. Кошторис цього проекту склав 460 тисяч гривень.

"Засвітили) приємно повідомити, що тепер в нашому центральному парку завдяки добровільним зусиллям та інвестиціям забудовників «MOJO HALL» (вул. Ковельська,16) з‘явилася одна з найдовших освітлених алей!

17 опор з сучасними енергозаощадливими натрієвими лампами створюють затишну атмосферу від зупинки «Старий ринок» до повороту на центральну алею.

До речі, якщо з парку пішки йти в «MOJO», то саме по «MOJO алеї»!

Інформативно: загальна інвестиція забудовників в цю добру справу склала 460000 грн.

Дякую! Нехай це буде ще однією доброю справою і прикладом", - зазначив у своєму дописі Роман Хорзов.

У парку Луцька з'явилася «MOJO алея». ФОТО

У парку Луцька з'явилася «MOJO алея». ФОТО

У парку Луцька з'явилася «MOJO алея». ФОТО

У парку Луцька з'явилася «MOJO алея». ФОТО


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Теги: MOJO алея, парк, Роман Хорзов
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