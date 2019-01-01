У парку Луцька з'явилася «MOJO алея». ФОТО
Сьогодні, 00:12
У центральному парку Луцька засвітили «MOJO алею».
Про це у facebook написав ресторатор Роман Хорзов. Кошторис цього проекту склав 460 тисяч гривень.
"Засвітили) приємно повідомити, що тепер в нашому центральному парку завдяки добровільним зусиллям та інвестиціям забудовників «MOJO HALL» (вул. Ковельська,16) з‘явилася одна з найдовших освітлених алей!
17 опор з сучасними енергозаощадливими натрієвими лампами створюють затишну атмосферу від зупинки «Старий ринок» до повороту на центральну алею.
До речі, якщо з парку пішки йти в «MOJO», то саме по «MOJO алеї»!
Інформативно: загальна інвестиція забудовників в цю добру справу склала 460000 грн.
Дякую! Нехай це буде ще однією доброю справою і прикладом", - зазначив у своєму дописі Роман Хорзов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook написав ресторатор Роман Хорзов. Кошторис цього проекту склав 460 тисяч гривень.
"Засвітили) приємно повідомити, що тепер в нашому центральному парку завдяки добровільним зусиллям та інвестиціям забудовників «MOJO HALL» (вул. Ковельська,16) з‘явилася одна з найдовших освітлених алей!
17 опор з сучасними енергозаощадливими натрієвими лампами створюють затишну атмосферу від зупинки «Старий ринок» до повороту на центральну алею.
До речі, якщо з парку пішки йти в «MOJO», то саме по «MOJO алеї»!
Інформативно: загальна інвестиція забудовників в цю добру справу склала 460000 грн.
Дякую! Нехай це буде ще однією доброю справою і прикладом", - зазначив у своєму дописі Роман Хорзов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У парку Луцька з'явилася «MOJO алея». ФОТО
Сьогодні, 00:12
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Я мрію про день, коли метастаз не буде», – онкохвора волинянка
23 квітень, 23:20
Луцький ведучий відзняв жартівливий ролик про місто. ВІДЕО
23 квітень, 22:50
У «Промені» відкрили сезон йогуртованого морозива*
23 квітень, 22:12