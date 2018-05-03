«Щоб керувати, потрібно знати»: директорів волинських лісгоспів готують до іспитів з охорони праці

Про «Управління ризиками у лісовій галузі» розповідала одна із кращих експертів і тренерів, кандидат технічних наук за спеціальністю «Охорона праці», технічний експерт Інституту безпеки та гігієни праці IOSH (Великобританія), голова правління ESOSH, член Міжнародної асоціації соціального забезпечення ISSA, практик та тренер з оцінки ризиків, викладач.Захід ініціювали заступник начальника управління Олександр Рибчинський та головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів ВОУЛМГ. Присвятили дійство Всесвітньому дню охорони праці, що відзначають 28 квітня.Ольга Богданова зазначила, що дуже щаслива починати роботу саме із працівників лісової сфери. «Тут працюють надзвичайно поважні і знаючі люди, я думаю, що вони покажуть приклад для всіх інших галузей України, як можна досягнути того, щоб вийти на нульовий рівень травматизму. Потрібно вірити, адже це можливо не тільки в теорії», – каже голова правління Європейського співтовариства Ольга Богданова.Як відомо, з грудня 2018 року Кабінет міністрів України прийняв концепцію реформування системи управління охороною праці. Це передбачає повний перехід на ризикоорієнтований підхід.Все починається із законодавства, а сьогодні відбувається надзвичайно багато процесів, у які залучена міжнародна організація охорони праці. Спеціалісти цієї галузі допомагають підприємствам підлаштовуватися до змін. Ідея полягає в тому, що це не повинні бути просто норми та правила. Ідея - у розумінні кожної людини того, що таке ризик і що для кожного становить найбільшу небезпеку, на що потрібно звернути увагу. Ризикоорієнтований підхід довів свою результативність у всій Європі та інших країнах, де охорона праці розвинена. «Оцінка ризиків – європейське, хоча і досить нове для нас поняття, яке приходить в Україну поступово», – каже Богданова.У програмі навчального семінару розглядали найактуальніші безпекові питання. Серед них – «Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні. Очікувані зміни у законодавчому полі», «Директива № 89/391/ЄЕС Ради щодо запровадження заходів заохочення поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі», «Основи побудови дієвої системи управління безпекою та гігієною праці (БГП) за стандартом ISO 45001:2018», «Огляд сучасних інструментів та програм підвищення безпеки на робочих місцях. Основи ризикоорієнтованого підходу», «Практика ризик-менеджменту у лісовому господарстві. Досвід зарубіжних країн», «Оцінювання ризиків у лісовому господарстві для основних видів робіт: лісосічні роботи, трелювання деревини, вантажно-розвантажувальні роботи», «Застосування ієрархії зниження рівнів ризику. Контроль ризиків. Практичне відпрацювання», «Управління підрядними організаціями у лісовому господарстві», «Дії у надзвичайних ситуаціях як частина системи управління БГП», «Аудити безпеки».Лісова галузь Волині - це приблизно 3 тисячі працівників на усіх видах робіт. Тут функціонує більше семиста механізмів, які потребують наявності безпечних умов праці. Саме тому на цей семінар запросили керівників підприємств, які після закінчення курсу повинні будуть скласти іспити і отримати сертифікат. «Для того, щоб керувати, потрібно знати», – запевнив Рибчинський.«Безпека і здоров’я людей у нас стоять на першому місці. Ми ніколи не акцентуємо увагу на виконанні виробничих показників будь-яким чином. Виконання як економічних, так і виробничих етапів повинно проходити завжди під гаслом: безпечні умови праці і здоров’я наших працівників», – додає заступник очільника лісової галузі області.Перш за все, це ґрунтується на відповідальності законодавців. У обов’язки роботодавців входить постійне пристосування до мінливих обставин, вживання необхідних заходів і створення умов для комфортного і безпечного функціонування підприємства.Олександр Рибчинський також зазначив, що охороні праці у лісовій галузі приділяють особливу увагу. Для того, щоб лісозаготівля та виробництво були безпечними, підприємства вкладають суттєві кошти. Зокрема, у 2018 році на охорону праці лісогосподарські підприємства Волині витратили 14,7 млн. грн.Ольга Віталіївна зазначила, що Волинське ОУЛМГ стало першим серед управлінь лісової галузі України, керівництво та директорський корпус якого пройшли навчання за міжнародними стандартами та отримали сертифікати.В рамках заходу присутні мали можливість оглянути виставку дитячих малюнків на тему: «Охорона праці у лісовій галузі очима дітей».Разом із міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці це – стратегічне завдання, яке стоїть перед державою.