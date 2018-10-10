У Луцьку хочуть побудувати новий дитсадок





Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.



Депутат Олександр Кравченко розповів, що на території школи-інтернату хочуть побудувати новий дитсадок, використавши третій корпус навчального закладу.



Відтак, депутати погодили поділ земельної ділянки на Дубнівській, 32, аби в майбутньому тут можна було будувати ДНЗ.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Дубнівській планують побудувати новий дитячий садочок.Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.Депутатрозповів, що на території школи-інтернату хочуть побудувати новий дитсадок, використавши третій корпус навчального закладу.Відтак, депутати погодили поділ земельної ділянки на Дубнівській, 32, аби в майбутньому тут можна було будувати ДНЗ.Головне фото – ілюстративне.

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