вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку хочуть побудувати новий дитсадок

У Луцьку хочуть побудувати новий дитсадок
У Луцьку на вулиці Дубнівській планують побудувати новий дитячий садочок.

Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.

Депутат Олександр Кравченко розповів, що на території школи-інтернату хочуть побудувати новий дитсадок, використавши третій корпус навчального закладу.

Відтак, депутати погодили поділ земельної ділянки на Дубнівській, 32, аби в майбутньому тут можна було будувати ДНЗ.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитсадок, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нардеп з Луцька закликає прийти під парламент через проект закону про мову
Сьогодні, 12:57
У Луцьку віддали землю під дитячу церкву
Сьогодні, 12:46
У Луцьку хочуть побудувати новий дитсадок
Сьогодні, 12:37
Зниження ціни на газ з 1 травня може бути не останнім, – Гройсман
Сьогодні, 12:34
Жорстоке побиття громадського діяча у Луцьку: поліція шукає свідків інциденту
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
У черзі до луцьких дитсадків – тисяча малят У черзі до луцьких дитсадків – тисяча малят
10 жовтень, 2018, 00:54
У луцькому дитсадку №17 відкрили додаткову групу. ФОТО У луцькому дитсадку №17 відкрили додаткову групу. ФОТО
04 вересень, 2018, 15:15
У луцькому дитсадку відкриють нову групу У луцькому дитсадку відкриють нову групу
28 серпень, 2018, 16:55
У луцькому садочку малята навчатимуться у колишньому зоокуточку У луцькому садочку малята навчатимуться у колишньому зоокуточку
27 липень, 2018, 06:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«ПортСity» влаштовує масовий велопробіг*
Сьогодні, 13:43
 0
Щоб не смерділо: біля Луцька хочуть почистити очисні споруди
Сьогодні, 13:16
 0
За мить від біди: на Волині «швидка» потрапила в аварійну ситуацію. ВІДЕО
Сьогодні, 13:08
 0
Збираємо великодній кошик: де знайти найнижчі ціни на Волині*
Сьогодні, 13:05
 0
Нардеп з Луцька закликає прийти під парламент через проект закону про мову
Сьогодні, 12:57
 0
Медіа
відео
1/8