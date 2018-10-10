У Луцьку хочуть побудувати новий дитсадок
Сьогодні, 12:37
У Луцьку на вулиці Дубнівській планують побудувати новий дитячий садочок.
Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.
Депутат Олександр Кравченко розповів, що на території школи-інтернату хочуть побудувати новий дитсадок, використавши третій корпус навчального закладу.
Відтак, депутати погодили поділ земельної ділянки на Дубнівській, 32, аби в майбутньому тут можна було будувати ДНЗ.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.
Депутат Олександр Кравченко розповів, що на території школи-інтернату хочуть побудувати новий дитсадок, використавши третій корпус навчального закладу.
Відтак, депутати погодили поділ земельної ділянки на Дубнівській, 32, аби в майбутньому тут можна було будувати ДНЗ.
Головне фото – ілюстративне.
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