У Луцьку поменшає тролейбусів

Луцькому підприємству електротранспорту списали 5 тролейбусів.Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.За словами депутата, обранці громади провели виїзну комісію і оглянули рухомий склад ЛПЕ. Тролейбуси, які пропонують списати, давно не виходять на рейси і не підлягають ремонту.«Фактично іншим тролейбусам дають нове життя за рахунок деталей зі списаного трансопрту», - відзначив він. Тож у підсумку депутати підтримали проект рішення.До слова, найстарішому зі списаних тролейбусів - 36 років.