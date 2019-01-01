У Луцьку поменшає тролейбусів
Сьогодні, 15:09
Луцькому підприємству електротранспорту списали 5 тролейбусів.
Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.
За словами депутата Андрія Білана, обранці громади провели виїзну комісію і оглянули рухомий склад ЛПЕ. Тролейбуси, які пропонують списати, давно не виходять на рейси і не підлягають ремонту.
«Фактично іншим тролейбусам дають нове життя за рахунок деталей зі списаного трансопрту», - відзначив він. Тож у підсумку депутати підтримали проект рішення.
До слова, найстарішому зі списаних тролейбусів - 36 років.
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Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.
За словами депутата Андрія Білана, обранці громади провели виїзну комісію і оглянули рухомий склад ЛПЕ. Тролейбуси, які пропонують списати, давно не виходять на рейси і не підлягають ремонту.
«Фактично іншим тролейбусам дають нове життя за рахунок деталей зі списаного трансопрту», - відзначив він. Тож у підсумку депутати підтримали проект рішення.
До слова, найстарішому зі списаних тролейбусів - 36 років.
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