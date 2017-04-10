Шестирічна волинянка вразила всю Україну знанням Біблії. ВІДЕО
Сьогодні, 18:11
Юна мешканка села Лище Луцького району, Рената Кравчук, потрапила у телешоу «Круче всех!» на каналі «Інтер» завдяки феноменальній ерудованості: у свої шість років вона на пам’ять знає всю біблійну історію.
Просто це повідомляє «Таблоїд Волині».
Маленька Рената вивчила букви у півтора року, а у два з половиною вміла вільно читати. Біблія стала її улюбленою книгою. Сьогодні дівчинка напам'ять розповідає притчі, знає імена всіх біблійних персонажів, а також назви річок, міст, гір, пустель, де відбувалися описані події.
Рената впевнена, що Біблія вчить, як правильно жити та робити людей навколо себе щасливими.
Як перевіряли ерудованість Ренати Кравчук, дивіться у відео:
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Просто це повідомляє «Таблоїд Волині».
Маленька Рената вивчила букви у півтора року, а у два з половиною вміла вільно читати. Біблія стала її улюбленою книгою. Сьогодні дівчинка напам'ять розповідає притчі, знає імена всіх біблійних персонажів, а також назви річок, міст, гір, пустель, де відбувалися описані події.
Рената впевнена, що Біблія вчить, як правильно жити та робити людей навколо себе щасливими.
Як перевіряли ерудованість Ренати Кравчук, дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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