Шестирічна волинянка вразила всю Україну знанням Біблії. ВІДЕО

Рената Кравчук, потрапила у телешоу «Круче всех!» на каналі «Інтер» завдяки феноменальній ерудованості: у свої шість років вона на пам’ять знає всю біблійну історію.



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Маленька Рената вивчила букви у півтора року, а у два з половиною вміла вільно читати. Біблія стала її улюбленою книгою. Сьогодні дівчинка напам'ять розповідає притчі, знає імена всіх біблійних персонажів, а також назви річок, міст, гір, пустель, де відбувалися описані події.



Рената впевнена, що Біблія вчить, як правильно жити та робити людей навколо себе щасливими.



Як перевіряли ерудованість Ренати Кравчук, дивіться у відео:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юна мешканка села Лище Луцького району,, потрапила у телешоу «Круче всех!» на каналі «Інтер» завдяки феноменальній ерудованості: у свої шість років вона на пам’ять знає всю біблійну історію.Просто це повідомляє « Таблоїд Волині ».Маленька Рената вивчила букви у півтора року, а у два з половиною вміла вільно читати. Біблія стала її улюбленою книгою. Сьогодні дівчинка напам'ять розповідає притчі, знає імена всіх біблійних персонажів, а також назви річок, міст, гір, пустель, де відбувалися описані події.Рената впевнена, що Біблія вчить, як правильно жити та робити людей навколо себе щасливими.Як перевіряли ерудованість Ренати Кравчук, дивіться у відео:

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