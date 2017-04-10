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Шестирічна волинянка вразила всю Україну знанням Біблії. ВІДЕО

Шестирічна волинянка вразила всю Україну знанням Біблії. ВІДЕО
Юна мешканка села Лище Луцького району, Рената Кравчук, потрапила у телешоу «Круче всех!» на каналі «Інтер» завдяки феноменальній ерудованості: у свої шість років вона на пам’ять знає всю біблійну історію.

Просто це повідомляє «Таблоїд Волині».

Маленька Рената вивчила букви у півтора року, а у два з половиною вміла вільно читати. Біблія стала її улюбленою книгою. Сьогодні дівчинка напам'ять розповідає притчі, знає імена всіх біблійних персонажів, а також назви річок, міст, гір, пустель, де відбувалися описані події.

Рената впевнена, що Біблія вчить, як правильно жити та робити людей навколо себе щасливими.

Як перевіряли ерудованість Ренати Кравчук, дивіться у відео:


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Теги: Рената Кравчук, Круче Всех!, Інтер
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