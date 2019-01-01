У Луцьку збудують вірменську святиню. ВІДЕО





Зараз вірмени не мають офіційного місця для проведення культурних та релігійних заходів – тож влада виділила територію, де можна буде звести храм. Про це йдеться в сюжеті



Представники вірменської громади вже почали облаштовувати виділену територію. Якщо українці перед початком будівництва закладають так званий наріжний камінь, то вірмени встановлюють так звані хачкари – монументи.



Урочисте відкриття хачкару приурочили пам’яті загиблих під час геноциду вірмен, який вчинили османи 1915 року. Для освячення пам’ятника прибув очільник Вірменської апостольської церкви в Україні.



На захід завітали представники різних конфесій. Священики кажуть, що майбутня вірменська церква буде гарним доповненням до святинь Луцька.



На даній території волинські вірмени планують звести не лише храм, однак поки тримають ідеї у секреті. А по завершенню урочистостей усіх запросили до так званого матаху – благодійної трапези, де смакують м’ясо ягняти. Його, за давніми традиціями, нібито приносять у жертву Богу після здійснення доброї справи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині проживає близько півтори тисячі вірмен, які об’єдналися в одну громаду з культурним центром у Луцьку. Їх перші поселення з’явилися на території міста ще у 13 столітті.Зараз вірмени не мають офіційного місця для проведення культурних та релігійних заходів – тож влада виділила територію, де можна буде звести храм. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Представники вірменської громади вже почали облаштовувати виділену територію. Якщо українці перед початком будівництва закладають так званий наріжний камінь, то вірмени встановлюють так звані хачкари – монументи.Урочисте відкриття хачкару приурочили пам’яті загиблих під час геноциду вірмен, який вчинили османи 1915 року. Для освячення пам’ятника прибув очільник Вірменської апостольської церкви в Україні.На захід завітали представники різних конфесій. Священики кажуть, що майбутня вірменська церква буде гарним доповненням до святинь Луцька.На даній території волинські вірмени планують звести не лише храм, однак поки тримають ідеї у секреті. А по завершенню урочистостей усіх запросили до так званого матаху – благодійної трапези, де смакують м’ясо ягняти. Його, за давніми традиціями, нібито приносять у жертву Богу після здійснення доброї справи.

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