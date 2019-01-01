На виклик до немовляти у Луцьку не приїхала невідкладна допомога
Сьогодні, 12:20
Лучанка Богдана Кунакова викликала невідкладну допомогу до 4-місячного малюка, однак лікар так і не приїхав.
Про це жінка розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами лучанки, дитині різко стало погано між 22:00 та 23:00 22 квітня. Допомогти малюку намагалися самостійно, однак, коли нічого так і не допомогло, родина вирішила викликати невідкладну медичну допомогу. Диспетчер прийняла виклик, припустила, що в дитини коліки, і сказала чекати лікаря.
«Дитина кричала так сильно вперше за 4 місяці. Чекали. Минуло 45 хвилин. Знову набрали на «швидку». Пішли на зупинку, думали, може, не можуть знайти. Знов набрали, запитали, де медики. Нам сказали чекати, мовляв, лікар уже виїхав і наразі він один на виклику», - зауважила жінка.
Однак у підсумку ніхто на виклик так і не приїхав. Наступного дня малюку знову стало зле. Лучанка Богдана Кунакова відзначила, що подала скаргу стосовно випадку в управління охорони здоров’я.
В управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА цю інформацію підтвердили і повідомили, що за цим фактом розпочали перевірку.
Натомість отримати коментар у невідкладній медичній допомозі поки не вдалося.
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Про це жінка розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами лучанки, дитині різко стало погано між 22:00 та 23:00 22 квітня. Допомогти малюку намагалися самостійно, однак, коли нічого так і не допомогло, родина вирішила викликати невідкладну медичну допомогу. Диспетчер прийняла виклик, припустила, що в дитини коліки, і сказала чекати лікаря.
«Дитина кричала так сильно вперше за 4 місяці. Чекали. Минуло 45 хвилин. Знову набрали на «швидку». Пішли на зупинку, думали, може, не можуть знайти. Знов набрали, запитали, де медики. Нам сказали чекати, мовляв, лікар уже виїхав і наразі він один на виклику», - зауважила жінка.
Однак у підсумку ніхто на виклик так і не приїхав. Наступного дня малюку знову стало зле. Лучанка Богдана Кунакова відзначила, що подала скаргу стосовно випадку в управління охорони здоров’я.
В управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА цю інформацію підтвердили і повідомили, що за цим фактом розпочали перевірку.
Натомість отримати коментар у невідкладній медичній допомозі поки не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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