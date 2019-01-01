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На виклик до немовляти у Луцьку не приїхала невідкладна допомога

На виклик до немовляти у Луцьку не приїхала невідкладна допомога
Лучанка Богдана Кунакова викликала невідкладну допомогу до 4-місячного малюка, однак лікар так і не приїхав.

Про це жінка розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами лучанки, дитині різко стало погано між 22:00 та 23:00 22 квітня. Допомогти малюку намагалися самостійно, однак, коли нічого так і не допомогло, родина вирішила викликати невідкладну медичну допомогу. Диспетчер прийняла виклик, припустила, що в дитини коліки, і сказала чекати лікаря.

«Дитина кричала так сильно вперше за 4 місяці. Чекали. Минуло 45 хвилин. Знову набрали на «швидку». Пішли на зупинку, думали, може, не можуть знайти. Знов набрали, запитали, де медики. Нам сказали чекати, мовляв, лікар уже виїхав і наразі він один на виклику», - зауважила жінка.

Однак у підсумку ніхто на виклик так і не приїхав. Наступного дня малюку знову стало зле. Лучанка Богдана Кунакова відзначила, що подала скаргу стосовно випадку в управління охорони здоров’я.

В управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА цю інформацію підтвердили і повідомили, що за цим фактом розпочали перевірку.

Натомість отримати коментар у невідкладній медичній допомозі поки не вдалося.

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Теги: медицина, медична допомога, невідкладна допомога, Луцьк
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