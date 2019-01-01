Туалети без дверей, загальна баня і погане харчування: які порушення знайшли в ліцеї-інтернаті на Волині

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України у Волинській областіта громадський моніторперевірили Нововолинський ліцей-інтернат.Візит співпав з весняними канікулами, тому вихованців на території закладу не було.Під час перевірки побачили, що створені належні умови для навчання учнів. У приміщенні школи є необхідні для організації освітньої роботи кабінети та майстерні. Створено 13 класних кімнат, наповнюваність яких становить від 30 до 34 дітей та 15 студій для гурткової роботи. Вихованці ліцею мають високі показники за результатами участі у різних Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірів неодноразово ставали переможцями таких змагань.Територія ліцею-інтернат частково огороджена. В навчальному закладі є кнопка екстреного виклику.Водночас знайшли і чимало порушень та недоліків. Зокрема, виявили, що порушуються права дітей на належні умови проживання у гуртожитку на 200 вихованців. Не у всіх житлових кімнатах дотримуються норми площі. Мала площа приміщень дозволяє використання лише двоярусних ліжок. Через протікання даху 4 кімнати в гуртожитку не використовуються для проживання учнів. У гуртожитку - недостатня кількість меблів, а саме шаф для одягу та особистих речей. Багато меблів потребують ремонту та заміни.Вразило те, що у трьохповерховому гуртожитку є лише одна кімната гігієни для дівчат та загальна баня для хлопців і дівчат, які знаходяться на першому поверсі та потребують ремонту. На другому і третьому поверсі діти не можуть митися, оскільки немає пристосованих гігієнічних кімнат. Усі туалетні кімнати не мають дверцят, що порушує право вихованців на приватність. Не скрізь працюють зливні бачки.Пральна розташована у віддаленому приміщені, яке перебуває в аварійному стані.Адміністрація закладу запевнила, що ремонті роботи приміщень гуртожитку розпочнуться найближчим часом після завершення ремонту даху.Вартість харчування на одного вихованця на день складає 56 гривень. Харчуються вихованці 5 рази на день. Через брак фінансування діти отримують недостатню кількість свіжих овочів, фрукті та соків. Оскільки діти перебувають в школах-інтернатах цілодобово, таке харчування є порушенням прав дітей на повноцінне харчування.Моніторингова група звернула увагу на неналежні умови зберігання продуктів в овочесховищі, в якому не проводилося прибирання. Зокрема, знайшли зіпсовані яблука, які зберігатись поряд з іншими продуктами харчування.За результатами моніторингового візиту до Волинської обласної ради направлять рекомендації щодо усунення виявлених проблем.