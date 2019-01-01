Що не можна робити в Страсну п’ятницю
Сьогодні, 01:33
Страсна п’ятниця – найсуворіший день Великого посту. У цей день потрібно утримуватися від вживання їжі до скоєння церковного обряду винесення Плащаниці. Після цього можна їсти лише хліб і пити тільки воду.
Що не можна робити в Страсну п’ятницю
У цей день категорично заборонено займатися хатніми справами. Прибирання потрібно закінчити в Чистий четвер.
Готувати теж небажано. Не можна торкатися до гострих металевих предметів у будинку: не займайтеся шиттям і вишивкою, нічого не ріжте. Хліб можна тільки ламати.
Крім того, великим гріхом вважають роботу на землі. У цей день не можна нічого садити. Кажуть, якщо посіяти пшеницю або посадити щось у цей день, врожаю не буде.
У Страсну п’ятницю необхідно утриматися від алкоголю і плотських утіх. Люди, які напиваються в цей день, ризикують стати алкоголіками. А зачаті в Страсну п’ятницю діти народжуються хворими чи стають злочинцями.
Для збереження здоров’я у цей день необхідно відмовитися від стрижки, фарбування волосся та інших косметичних процедур.
Дні народження та інші свята, що випадають на Страсну п’ятницю, краще перенести. Це день скорботи, тому веселощі не вітаються.
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Що не можна робити в Страсну п’ятницю
У цей день категорично заборонено займатися хатніми справами. Прибирання потрібно закінчити в Чистий четвер.
Готувати теж небажано. Не можна торкатися до гострих металевих предметів у будинку: не займайтеся шиттям і вишивкою, нічого не ріжте. Хліб можна тільки ламати.
Крім того, великим гріхом вважають роботу на землі. У цей день не можна нічого садити. Кажуть, якщо посіяти пшеницю або посадити щось у цей день, врожаю не буде.
У Страсну п’ятницю необхідно утриматися від алкоголю і плотських утіх. Люди, які напиваються в цей день, ризикують стати алкоголіками. А зачаті в Страсну п’ятницю діти народжуються хворими чи стають злочинцями.
Для збереження здоров’я у цей день необхідно відмовитися від стрижки, фарбування волосся та інших косметичних процедур.
Дні народження та інші свята, що випадають на Страсну п’ятницю, краще перенести. Це день скорботи, тому веселощі не вітаються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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