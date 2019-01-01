Що не можна робити в Страсну п’ятницю

Страсна п’ятниця – найсуворіший день Великого посту. У цей день потрібно утримуватися від вживання їжі до скоєння церковного обряду винесення Плащаниці. Після цього можна їсти лише хліб і пити тільки воду.У цей день категорично заборонено займатися хатніми справами. Прибирання потрібно закінчити в Чистий четвер.Готувати теж небажано. Не можна торкатися до гострих металевих предметів у будинку: не займайтеся шиттям і вишивкою, нічого не ріжте. Хліб можна тільки ламати.Крім того, великим гріхом вважають роботу на землі. У цей день не можна нічого садити. Кажуть, якщо посіяти пшеницю або посадити щось у цей день, врожаю не буде.У Страсну п’ятницю необхідно утриматися від алкоголю і плотських утіх. Люди, які напиваються в цей день, ризикують стати алкоголіками. А зачаті в Страсну п’ятницю діти народжуються хворими чи стають злочинцями.Для збереження здоров’я у цей день необхідно відмовитися від стрижки, фарбування волосся та інших косметичних процедур.Дні народження та інші свята, що випадають на Страсну п’ятницю, краще перенести. Це день скорботи, тому веселощі не вітаються.