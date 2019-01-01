У Луцьку – Страсний хресний хід. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відбувся Страсний хресний хід з 12-ма зупинками, що відображають останні події в земному житті Христа.Стартувала хода на чолі з протоієреєму п’ятницю, 26 квітня, близько 11:00 від Йоанобогословської церкви, що в замку Любарта.Учасники процесії далі мали ще 11 стоянь: 2-ге – замковий Свято-Архангельський чоловічий монастир; 3-тє – місце розстрілу політв’язнів колишньої Луцької тюрми; 4-те – пам’ятник жертвам політичних репресій на Замковій площі; 5-те – місце страти мученика Данила Братковського (середньовічна площа Ринок); 6-те – пам’ятник християнському милосердю волинян (вул. Данила Галицького, 2, територія храму Воздвиження хреста Господнього); 7-ме – медичний коледж; 8-ме – майбутня каплиця ікони Волинської Божої Матері (біля міськрайонного суду); 9-те – ЦНАП; 10-те – перехрестя вулиць Кривий Вал та Лесі Українки; 11-те – фотостенд загиблих бійців на Театральному майдані; 12-те – кафедральний собор Святої Трійці.Віряни Православної церкви України дорогою читали Євангеліє, молилися за волинян, за всіх воїнів, які боронили і продовжують боронити країну на Сході, за за світле майбутнє України.Не забували священники й про перехожих: усіх щедро кропили святою водою і вітали з Великоднем.