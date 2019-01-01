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Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО

Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
У мережі поділилися світлинами Луцького замку, датованими 1920-ми роками.

Фото у Facebook виклала відома модель Влада Литовченко.

За її словами, у 1925 році знаменитий польський фотограф Генрик Поддембський побував на Волині. Він зазнімкував десятки краєвидів міст та пам’яток.

У Луцьку поляк фотографував замок, православний і католицький собори, синагогу, караїмську кенасу, річку Стир та вулиці міста. Нині тисячі негативів Поддембського зберігаються в Інституті мистецтва Польської академії наук.
Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: замок Любарта, Луцьк, ретрофото
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