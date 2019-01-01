Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО





Фото у Facebook виклала відома модель Влада Литовченко.



За її словами, у 1925 році знаменитий польський фотограф Генрик Поддембський побував на Волині. Він зазнімкував десятки краєвидів міст та пам’яток.



У Луцьку поляк фотографував замок, православний і католицький собори, синагогу, караїмську кенасу, річку Стир та вулиці міста. Нині тисячі негативів Поддембського зберігаються в Інституті мистецтва Польської академії наук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі поділилися світлинами Луцького замку, датованими 1920-ми роками.Фото у Facebook виклала відома модельЗа її словами, у 1925 році знаменитий польський фотографпобував на Волині. Він зазнімкував десятки краєвидів міст та пам’яток.У Луцьку поляк фотографував замок, православний і католицький собори, синагогу, караїмську кенасу, річку Стир та вулиці міста. Нині тисячі негативів Поддембського зберігаються в Інституті мистецтва Польської академії наук.

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