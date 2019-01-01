вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька

Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька
Розповіли про стан маленького хлопчика Микити, який втратив у ДТП біля Луцька маму і братика.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання Сергій Ляшенко.

Нагадаємо, 21 квітня на повороті до села Крупа Луцького району сталася жахлива аварія, унаслідок якої загинуло троє людей, серед яких – дитина. За життя хлопчика 2013 року народження боролися. Маленькому Микиті небайдужі волиняни збирали допомогу.

За словами Сергія Ляшенка, лікарі констатують позитивну динаміку, тобто дитина одужує. На сьогодні Микиту перевели з реанімаційного відділення у хірургічне.

Розповів медик і про стан ще однієї постраждалої в аварії поблизу села Крупа, котра отримала струс мозку. Лікарі надали дівчині належну допомогу і нині вона вдома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Крупа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Стрихарчука Сергія Стрихарчука

Сергія вітають з Днем народження
Останні новини
Дієтолог розповіла, у чому секрет корисної паски
Сьогодні, 14:33
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Сьогодні, 14:25
Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька
Сьогодні, 14:10
Дороге авто дружини та будинок сина: що у декларації начальника луцького ЖКП № 3
Сьогодні, 14:09
У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Схожі новини
Екс-поліцейський, який п’яним вчинив смертельну аварію біля Луцька, ще два місяці проведе під вартою Екс-поліцейський, який п’яним вчинив смертельну аварію біля Луцька, ще два місяці проведе під вартою
18 квітень, 11:49
Пошкодив паркан і поїхав далі: у Луцьку поліція затримала п'яного «шумахера» Пошкодив паркан і поїхав далі: у Луцьку поліція затримала п'яного «шумахера»
16 квітень, 10:06
У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО
16 квітень, 09:29
У Луцьку бус збив дівчину, вона у лікарні У Луцьку бус збив дівчину, вона у лікарні
08 квітень, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Без децентралізації усе могло б рухнути», – мер Дніпра в інтерв’ю луцькому телеканалу
Сьогодні, 14:50
 0
На Волині двоє братів обікрали свого батька
Сьогодні, 14:41
 0
Дієтолог розповіла, у чому секрет корисної паски
Сьогодні, 14:33
 0
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8