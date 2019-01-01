Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька

Микити, який втратив у ДТП біля Луцька маму і братика.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання Сергій Ляшенко.



Нагадаємо, 21 квітня



За словами Сергія Ляшенка, лікарі констатують позитивну динаміку, тобто дитина одужує. На сьогодні Микиту перевели з реанімаційного відділення у хірургічне.



Розповів медик і про стан ще однієї постраждалої в аварії поблизу села Крупа, котра отримала струс мозку. Лікарі надали дівчині належну допомогу і нині вона вдома.

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