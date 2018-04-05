Дієтолог розповіла, у чому секрет корисної паски





Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту



"Готуючи паску варто додати до неї побільше різних сухофруктів, наприклад кураги темних сортів, вони навіть краще ніж родзинки. Тому що в куразі менше цукру. Також, її можна зробити більш сучаснішою і до традиційного тіста додати вівсяних висівок", - сказала Скиталінська.



За її словами, вони будуть мати невиразний смак, проте мають властивість понижувати глікемічний індекс продукту.



"Тому варто, щоб саме вівсяні висівки, вони не відчуваються так, як пшеничні, становили 1,5 частину від всього борошна", - зазначила дієтолог.



Нагадаємо, Асоціація постачальників торговельних мереж порахувала, що півкілограмова паска обійдеться в цьому році майже в 37 гривень або на 7% дорожче, ніж у минулому році.



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