Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку





Про це у коментарі Федір Шульган.







Коли Дмитра знайшли на вулиці, то він казав, що його мама спить, утім, через те, що погано розмовляє, не міг розповісти де.



Особу мами вдалося встановити вже протягом години, щодо батька інформації немає. Дитину їй тоді повернули. За деякий час у ЗМІ з'явилася інформація про те, що хлопчик не вперше сам опинився на вулиці.



Тепер же служба у справах дітей відправила малюка до дитбудинку.



Наразі відомо, що за тиждень перебування там мати Дмитра не навідувалася до сина жодного разу.



Федір Шульган зазначив, що жінка важко хворіє і має приступи епілепсії. Люди ж, які повертали сина матері, коли він загубився, зауважували, що, ймовірно, у жінки - проблеми через алкоголь.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дмитра, якому майже 4 рочки, і якого нещодавно знайшли самого на вулиці Шевченка у Луцьку, забрали до дитячого будинку.Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив начальник служби у справах дітей Луцької міської ради Нагадаємо, в обідню пору 18 квітня на вулиці Шевченка у Луцьку помітили маленького хлопчика, який гуляв сам. Тоді розшукували батьків дитини.Коли Дмитра знайшли на вулиці, то він казав, що його мама спить, утім, через те, що погано розмовляє, не міг розповісти де.Особу мами вдалося встановити вже протягом години, щодо батька інформації немає. Дитину їй тоді повернули. За деякий час у ЗМІ з'явилася інформація про те, що хлопчик не вперше сам опинився на вулиці.Тепер же служба у справах дітей відправила малюка до дитбудинку.Наразі відомо, що за тиждень перебування там мати Дмитра не навідувалася до сина жодного разу.Федір Шульган зазначив, що жінка важко хворіє і має приступи епілепсії. Люди ж, які повертали сина матері, коли він загубився, зауважували, що, ймовірно, у жінки - проблеми через алкоголь.

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