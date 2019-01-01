Пернатий «випускний»: на Волині у дику природу випустили фазанів. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Волині у вільний політ лісівники випустили з вольєрів 80 фазанів. Пернатий «випускний» відбувся сьогодні на території Звірівського лісництва, звідки восени вже відпускали півсотні фазанів.Лісівники зауважують, що нині у дикій природі Волині – лише майже 350 фазанів, тож дуже важливо збільшувати популяцію цих пернатих.Старший єгер Звірівського лісомисливського господарствасподівається, що птахи добре пристосуються до нових умов самостійного життя. У природі, каже чоловік, фазани їдять насіння бур’янів, черв’яків, молюсок тощо, тобто не є вибагливими.«Зими зараз у нас м’які, тому у наших умовах їм не складно. Лише коли глибокі сніги, то їм дещо важко видобути їжу», - додав єгер.У природу нині випустили 30 самців та 50 самок. Лісівники сподіваються, що кожна самка зможе дати життя хорошому потомству.Аби деяким видам фауни, у тому числі – фазанам, було менше загроз, на Волині відрегулювали популяцію лисиць, а ще – заборонили полювання. Допоки кількість цих пернатих не збільшать у рази, полювати за ними мисливцям не дозволять.Начальник обласного управління лісового та мисливського господарстваж зауважив, що збільшення чисельності та різноманітності мисливської фауни – одне з головних завдань, над яким працюють лісівники Волині у напрямку ведення мисливського господарства.За його словами, щорічно лісівники складають у ведення мисливського господарства все більше грошей. Загалом протягом 2014-2018 років ці витрати збільшились із 4,1 млн грн до 11,7 млн грн. А за перший квартал цього року вже вклали понад мільйон гривень.Головний лісівник Волині додав, що у 9 вольєрах сьогодні утримують 57 голів основного поголів’я кабана та 67 голів молодняку, а у планах – ще шість вольєрів. Вольєри для копитних тварин є у декількох лісгоспах області.Натомість найбільший мисливський потенціал серед державних підприємств області має ДП «ЛМГ «Звірівське». Тут створили три вольєри площею 9,2 га, 9,6 га та 56 га, де вирощують 14 голів лані та 39 голів оленя плямистого.Щодо ж до пернатої дичини, то наразі у в двох підприємствах створили вольєри для розведення фазана – це ДП «ЛМГ «Звірівське» (площа 0,056 га), де зараз є 120 фазанів, та ДП «Маневицьке ЛГ», в якому – 20 фазанів.До слова, наразі добудовують вольєри для фазанів ще у двох лісгоспах на Волині.У трьох підприємствах є вольєри для розведення диких качок. У них плекають майже чотири сотні качок.Фото –