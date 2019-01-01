Поблизу Луцька – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Як видно з фото Chevrolet зазнала механічних пошкоджень. У неї розбита передня частина автомобіля.



На місці аварії працює поліція. Про постраждалих наразі інформації немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька у селі Струмівка трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок: Chevrolet і Mazda. Аварія сталася сьогодні, 26 квітня, приблизно о 17:40.Про цеповідомили очевидці.Як видно з фото Chevrolet зазнала механічних пошкоджень. У неї розбита передня частина автомобіля.На місці аварії працює поліція. Про постраждалих наразі інформації немає.

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