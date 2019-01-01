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Поблизу Луцька – аварія. ФОТО

Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Поблизу Луцька у селі Струмівка трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок: Chevrolet і Mazda. Аварія сталася сьогодні, 26 квітня, приблизно о 17:40.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Як видно з фото Chevrolet зазнала механічних пошкоджень. У неї розбита передня частина автомобіля.

На місці аварії працює поліція. Про постраждалих наразі інформації немає.

Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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