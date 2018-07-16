Екс-поліцейського, який п’яним вчинив смертельну аварію біля Луцька, намагалися звільнили з-під варти
Сьогодні, 10:40
16 квітня Луцький міськрайонний суд продовжив підозрюваному у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей, Геннадію Єпіфановичу запобіжний захід на строк 60 днів, включно до 14 червня без можливості внесення застави.
Утім, захисним підозрюваного оскаржував ухвалу слідчого суді Луцького міськрайонного суду, подавши апеляційну скаргу у Волинський апеляційний суд. Про це повідомляють на сайті Судової влади України.
Щоправда, Волинський апеляційний суд вирішив залишити апеляційну скаргу адвоката Геннадія Єпіфановича без задоволення, тож він продовжуватиме перебувати під вартою.
Нагадаємо, два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька ввечері 21 лютого. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 9-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.
Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович.
Згодом, брат загиблої розповів нові деталі трагедії.
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Утім, захисним підозрюваного оскаржував ухвалу слідчого суді Луцького міськрайонного суду, подавши апеляційну скаргу у Волинський апеляційний суд. Про це повідомляють на сайті Судової влади України.
Щоправда, Волинський апеляційний суд вирішив залишити апеляційну скаргу адвоката Геннадія Єпіфановича без задоволення, тож він продовжуватиме перебувати під вартою.
Нагадаємо, два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька ввечері 21 лютого. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 9-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.
Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович.
Згодом, брат загиблої розповів нові деталі трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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