Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 20:50
У мережі Інтернет вдалось розшукати світлини із святкування Великодня на Волині в 1917 році. Кадри зроблені в селах Луцького повіту Волинської губернії в роки Першої світової війни.
На фото - солдати 9-го Сибірського гренадерського Великого Князя Миколи Миколайовича полку. Точна дата світлин березень - квітень 1917 року.
На головному фото - роздача пасок, ковбас та крашанок солдатам Сибірського полку. Спеціально до Великодня солдати та офіцери збудували Полкову церкву, яку можемо побачити на одному із фото.
Також бачимо тут музичні інструменти, ймовірно, в часи свята, солдати розважали себе піснями та танцями.
Джерело фото: https://palborum.livejournal.com
Тетяна Яцечко-Блаженко
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На фото - солдати 9-го Сибірського гренадерського Великого Князя Миколи Миколайовича полку. Точна дата світлин березень - квітень 1917 року.
На головному фото - роздача пасок, ковбас та крашанок солдатам Сибірського полку. Спеціально до Великодня солдати та офіцери збудували Полкову церкву, яку можемо побачити на одному із фото.
Також бачимо тут музичні інструменти, ймовірно, в часи свята, солдати розважали себе піснями та танцями.
Джерело фото: https://palborum.livejournal.com
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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