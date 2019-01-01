Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО





На фото - солдати 9-го Сибірського гренадерського Великого Князя Миколи Миколайовича полку. Точна дата світлин березень - квітень 1917 року.



На головному фото - роздача пасок, ковбас та крашанок солдатам Сибірського полку. Спеціально до Великодня солдати та офіцери збудували Полкову церкву, яку можемо побачити на одному із фото.



Також бачимо тут музичні інструменти, ймовірно, в часи свята, солдати розважали себе піснями та танцями.







Джерело фото: https://palborum.livejournal.com



Тетяна Яцечко-Блаженко





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