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Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО

Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО
У мережі Інтернет вдалось розшукати світлини із святкування Великодня на Волині в 1917 році. Кадри зроблені в селах Луцького повіту Волинської губернії в роки Першої світової війни.

На фото - солдати 9-го Сибірського гренадерського Великого Князя Миколи Миколайовича полку. Точна дата світлин березень - квітень 1917 року.

На головному фото - роздача пасок, ковбас та крашанок солдатам Сибірського полку. Спеціально до Великодня солдати та офіцери збудували Полкову церкву, яку можемо побачити на одному із фото.

Також бачимо тут музичні інструменти, ймовірно, в часи свята, солдати розважали себе піснями та танцями.

Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО
Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО
Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО
Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО
Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО
Великдень біля Луцька 100 років тому. ФОТО


Джерело фото: https://palborum.livejournal.com

Тетяна Яцечко-Блаженко


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Теги: історія, Волинь, Великдень
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