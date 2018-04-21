У центрі Луцька зацвіли саджанці сакури. ФОТО





Про це написала Мар’яна Сорочук на своїй сторінці у facebook.



«Дякую, РенесансЛуцьк за допомогу. Разом садили, разом і доглядаємо за деревцями. От так от співпраця вдади й громади» - написала у Фейсбуці Мар’яна Сорочук.



Як пише видання



Це не ті самі сакури, які цвітуть на Закарпатті – таким не підходить клімат Волині. На П’ятницькій Гірці ростуть сакури сорту Канзан, що підходять для волинського клімату.



Місцем вибрали Пятницьку гірку, адже тут затишно, а сакура не любить сильних протягів та холоду навесні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зацвіли молоді дерева сакури, висаджені у сквері на вулиці Пятницька Гірка.Про це написалана своїй сторінці у facebook.«Дякую, РенесансЛуцьк за допомогу. Разом садили, разом і доглядаємо за деревцями. От так от співпраця вдади й громади» - написала у Фейсбуці Мар’яна Сорочук.Як пише видання Перший , десяток сакур, придбаних за кошти меценатів, висадили на П’ятницькій Гірці у жовтні 2017 року. Як розповідав тоді «Волинським новинам» керівник КП «Парки та сквери міста Луцька» Богдан Феденчук, саджанці купували на сортонасіннєвій станції у Рівненській області, підібравши рослини саме для нашої географічної широти.Це не ті самі сакури, які цвітуть на Закарпатті – таким не підходить клімат Волині. На П’ятницькій Гірці ростуть сакури сорту Канзан, що підходять для волинського клімату.Місцем вибрали Пятницьку гірку, адже тут затишно, а сакура не любить сильних протягів та холоду навесні.

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