У Луцьку на Ковельській – аварія з постраждалими. ФОТО
Сьогодні, 16:55
У Луцьку на Ковельській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок Subaru і Mercedes на іноземній реєстрації. Аварія сталася сьогодні, 28 квітня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Як видно з фото автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
На місці аварії працювала поліція і швидка допомога. Свідки кажуть, що внаслідок аварії є постраждалі.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Як видно з фото автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
На місці аварії працювала поліція і швидка допомога. Свідки кажуть, що внаслідок аварії є постраждалі.
Деталі – згодом.
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Коментарі 1
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