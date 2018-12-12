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У Луцьку на Ковельській – аварія з постраждалими. ФОТО

У Луцьку на Ковельській – аварія з постраждалими. ФОТО
У Луцьку на Ковельській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок Subaru і Mercedes на іноземній реєстрації. Аварія сталася сьогодні, 28 квітня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Як видно з фото автівки зазнали значних механічних пошкоджень.

На місці аварії працювала поліція і швидка допомога. Свідки кажуть, що внаслідок аварії є постраждалі.

Деталі – згодом.

У Луцьку на Ковельській – аварія з постраждалими. ФОТО
У Луцьку на Ковельській – аварія з постраждалими. ФОТО
У Луцьку на Ковельській – аварія з постраждалими. ФОТО
У Луцьку на Ковельській – аварія з постраждалими. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Ковельська
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Коментарі 1
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