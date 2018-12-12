У Луцьку на Ковельській – аварія з постраждалими. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Як видно з фото автівки зазнали значних механічних пошкоджень.



На місці аварії працювала поліція і швидка допомога. Свідки кажуть, що внаслідок аварії є постраждалі.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Ковельській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок Subaru і Mercedes на іноземній реєстрації. Аварія сталася сьогодні, 28 квітня.Про цеповідомили очевидці.Як видно з фото автівки зазнали значних механічних пошкоджень.На місці аварії працювала поліція і швидка допомога. Свідки кажуть, що внаслідок аварії є постраждалі.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію