Два райони Волині залишилися без світла через негоду





Аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість відключень електромереж. Зокрема, без світла лишаються населені пункти у Ківерцівському та Ковельському районах області.



Спеціалісти обіцяють відновити електропостачання до 20:00 29-го квітня.

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