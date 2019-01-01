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Два райони Волині залишилися без світла через негоду

Два райони Волині залишилися без світла через негоду
У Волинській області через негоду знеструмленими залишилася низка населених пунктів.

Аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість відключень електромереж. Зокрема, без світла лишаються населені пункти у Ківерцівському та Ковельському районах області.

Спеціалісти обіцяють відновити електропостачання до 20:00 29-го квітня.

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Теги: світло, аварія, відключення
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