Два райони Волині залишилися без світла через негоду
Сьогодні, 09:47
У Волинській області через негоду знеструмленими залишилася низка населених пунктів.
Аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість відключень електромереж. Зокрема, без світла лишаються населені пункти у Ківерцівському та Ковельському районах області.
Спеціалісти обіцяють відновити електропостачання до 20:00 29-го квітня.
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Аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість відключень електромереж. Зокрема, без світла лишаються населені пункти у Ківерцівському та Ковельському районах області.
Спеціалісти обіцяють відновити електропостачання до 20:00 29-го квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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