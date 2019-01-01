У Луцьку силовик на смерть збив чоловіка, – соцмережі

У Луцьку поблизу Гнідавського мосту на смерть збили чоловіка.Аварія трапилася 29 квітня вранці, повідомляє у Facebook активіст"Ситуація неоднозначна, слідчі дії, які проводились слідчо-оперативною групою, зі слів батьків, проводились абияк і навіть була спроба забрати речовий доказ - автомобіль яким було збито хлопця", - зауважив він.За словами Олега Бондарука, наразі на місце виїхали працівники Державного бюро розслідувань зі Львова, бо учасником смертельної ДТП є працівник силової структури. Також з інформації, яку отримали батьки загиблого, водій і пасажир автомобіля були в стані алкогольного сп'яніння.Інформацію про аварію підтвердили у патрульній поліції Волині. Деталі - згодом.