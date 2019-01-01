У Луцьку силовик на смерть збив чоловіка, – соцмережі
Сьогодні, 10:26
У Луцьку поблизу Гнідавського мосту на смерть збили чоловіка.
Аварія трапилася 29 квітня вранці, повідомляє у Facebook активіст Олег Бондарук.
"Ситуація неоднозначна, слідчі дії, які проводились слідчо-оперативною групою, зі слів батьків, проводились абияк і навіть була спроба забрати речовий доказ - автомобіль яким було збито хлопця", - зауважив він.
За словами Олега Бондарука, наразі на місце виїхали працівники Державного бюро розслідувань зі Львова, бо учасником смертельної ДТП є працівник силової структури. Також з інформації, яку отримали батьки загиблого, водій і пасажир автомобіля були в стані алкогольного сп'яніння.
Інформацію про аварію підтвердили у патрульній поліції Волині. Деталі - згодом.
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Аварія трапилася 29 квітня вранці, повідомляє у Facebook активіст Олег Бондарук.
"Ситуація неоднозначна, слідчі дії, які проводились слідчо-оперативною групою, зі слів батьків, проводились абияк і навіть була спроба забрати речовий доказ - автомобіль яким було збито хлопця", - зауважив він.
За словами Олега Бондарука, наразі на місце виїхали працівники Державного бюро розслідувань зі Львова, бо учасником смертельної ДТП є працівник силової структури. Також з інформації, яку отримали батьки загиблого, водій і пасажир автомобіля були в стані алкогольного сп'яніння.
Інформацію про аварію підтвердили у патрульній поліції Волині. Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Кострувати того мусара вонючого!!!!!!!!!!!!!!!
якщо дбр і журналісти проконтролюють,то такі як Приймачук,Найдич,Гоголь не відмажуть
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