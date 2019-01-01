«Вдарили по Плащаниці»: священик прокоментував великодній конфлікт у храмі на Волині





Наразі ситуацію прокоментували правоохоронці, настоятель храму, а також очевидці і жителі міста, пише



Ввечері 27-го квітня на Великодню службу двоє чоловіків у нетверезому стані почали грубіянити священику та шарпати його за рясу – повідомили правоохоронці. У поліції розповіли, що молодики, яким близько 30-ти років, зухвало поводили себе в соборі, вживали нецензурну лексику. Прийшли до церкви з пасхальними кошиками.



Працівник поліції, який слідкував за дотриманням порядку в храмі, зробив зауваження молодикам, та вони не реагували. Тоді поліцейський викликав підкріплення.



На чоловіків були складені протоколи. Наступного дня вони прийшли у відділок з претензіями до правоохоронців.



У коментарях до новини читачі сайту пишуть свою версію конфлікту. Зазначають, що у чоловіків була паска з собою і вони попросили дозволу зайти до храму й зачекати там службу.



«Священник вийшов та почав виштовхувати їх з церкви, а тоді вдарив одного в груди й з того почалася перепалка. Я була там присутння й досі в шоці від того, що священник міг вдарити прихожанина», – пише користувач Наталка.



Також зазначають, що хлопці не билися, почалася шарпанина. Коли за 5 хвилин приїхала поліція, вони добровільно сіли в машину правоохоронців.



«Знаю тих хлопців, вони АТОвці, зашли посвятити паску, їх не впустили. Одного з них вдарив піп у груди», – пише у коментарі Василь.



Настоятель Свято-Духівського собору отець Степан Фульмес розповів, що його в храмі в період подій не було, прийшов пізніше. Зазначає, що священик, який був у церкві нікого не ображав та не бив. Хлопці, які по зовнішнім ознакам були напідпитку, поводили себе провокативно та зухвало та вдарили рукою святиню – Плащаницю.



“Зайшли в храм двоє молодих людей та поводили себе грубо. Вдарили по плащаниці. Священика за рясу не шарпали. Прислужники та отець, який був у церкві, попросили припинити зухвалі дії в церкві. Хлопці вийшли, та потім повернулися до храму. Ми зателефонували до працівника поліції, який відповідає за порядок під час святкових богослужінь.



На нашу думку це замовне дійство, пов’язане з переходом парафій. Хочуть зневажити парафіян ПЦУ. Окрім того, ображають у коментарях священиків у таке свято. Правда осуджується, зло оправдують.



Ми ніколи нікого не виганяємо, в якому б стані люди не приходили помолитися, якщо Господь покликав до церкви. Але молодики демонстрували зухвалість та зневагу до святинь”, – зазначив отець Степан.



Священик зазначає, що розклад богослужінь та освячення пасхальних кошиків є біля входу в храм. У церкві готувалися до головної Пасхальної служби, яка в той момент ще не розпочалася. Почали сходитися віряни.



“Хлопці були з кошиками. Чин освячення був ввечері з 18:00 до 19:00 і проходив після богослужіння зранку. Якби вони навіть попросили освятити, бо їм дуже потрібно, є поважні причини, ми б не відмовили“, – додав настоятель храму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нововолинському Свято-Духівському соборі близько 23:30 27-го квітня стався конфлікт.Наразі ситуацію прокоментували правоохоронці, настоятель храму, а також очевидці і жителі міста, пише БУГ Ввечері 27-го квітня на Великодню службу двоє чоловіків– повідомили правоохоронці. У поліції розповіли, що молодики, яким близько 30-ти років, зухвало поводили себе в соборі, вживали нецензурну лексику. Прийшли до церкви з пасхальними кошиками.Працівник поліції, який слідкував за дотриманням порядку в храмі, зробив зауваження молодикам, та вони не реагували. Тоді поліцейський викликав підкріплення.На чоловіків були складені протоколи. Наступного дня вони прийшли у відділок з претензіями до правоохоронців.У коментарях до новини читачі сайту пишуть свою версію конфлікту. Зазначають, що у чоловіків була паска з собою і вони попросили дозволу зайти до храму й зачекати там службу.«Священник вийшов та почав виштовхувати їх з церкви, а тоді вдарив одного в груди й з того почалася перепалка. Я була там присутння й досі в шоці від того, що священник міг вдарити прихожанина», – пише користувач Наталка.Також зазначають, що хлопці не билися, почалася шарпанина. Коли за 5 хвилин приїхала поліція, вони добровільно сіли в машину правоохоронців.«Знаю тих хлопців, вони АТОвці, зашли посвятити паску, їх не впустили. Одного з них вдарив піп у груди», – пише у коментарі Василь.Настоятель Свято-Духівського собору отецьрозповів, що його в храмі в період подій не було, прийшов пізніше. Зазначає, що священик, який був у церкві нікого не ображав та не бив. Хлопці, які по зовнішнім ознакам були напідпитку, поводили себе провокативно та зухвало та вдарили рукою святиню – Плащаницю.“Зайшли в храм двоє молодих людей та поводили себе грубо. Вдарили по плащаниці. Священика за рясу не шарпали. Прислужники та отець, який був у церкві, попросили припинити зухвалі дії в церкві. Хлопці вийшли, та потім повернулися до храму. Ми зателефонували до працівника поліції, який відповідає за порядок під час святкових богослужінь.На нашу думку це замовне дійство, пов’язане з переходом парафій. Хочуть зневажити парафіян ПЦУ. Окрім того, ображають у коментарях священиків у таке свято. Правда осуджується, зло оправдують.Ми ніколи нікого не виганяємо, в якому б стані люди не приходили помолитися, якщо Господь покликав до церкви. Але молодики демонстрували зухвалість та зневагу до святинь”, – зазначив отець Степан.Священик зазначає, що розклад богослужінь та освячення пасхальних кошиків є біля входу в храм. У церкві готувалися до головної Пасхальної служби, яка в той момент ще не розпочалася. Почали сходитися віряни.“Хлопці були з кошиками. Чин освячення був ввечері з 18:00 до 19:00 і проходив після богослужіння зранку. Якби вони навіть попросили освятити, бо їм дуже потрібно, є поважні причини, ми б не відмовили“, – додав настоятель храму.

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