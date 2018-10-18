У Луцьку на Львівській автомобіль збив чоловіка з дитиною на руках. ВІДЕО
Сьогодні, 23:22
На вулиці Львівській у Луцьку ввечері 29 квітня на пішохідному переході автомобіль збив чоловіка, який ніс на руках дитину.
Про це у соцмережі написав Vitalii Glushchuk, опублікувавши відео з реєстратора.
За словами автора допису, дитину забрала "швидка". Натомість водій мав претензії до чоловіка і покинув місце аварії.
"Водій з притензіями «чого ти тут переходив?» через 1хв покинув місце ДТП. Дитину забрала швидка! Ніби все добре, але її тошнило! В чоловіка забої! Поліція та слідча група зафіксувала ДТП", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соцмережі написав Vitalii Glushchuk, опублікувавши відео з реєстратора.
За словами автора допису, дитину забрала "швидка". Натомість водій мав претензії до чоловіка і покинув місце аварії.
"Водій з притензіями «чого ти тут переходив?» через 1хв покинув місце ДТП. Дитину забрала швидка! Ніби все добре, але її тошнило! В чоловіка забої! Поліція та слідча група зафіксувала ДТП", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У Луцьку на Львівській автомобіль збив чоловіка з дитиною на руках. ВІДЕО
Сьогодні, 23:22
На Рівненській атомній – пожежа
Сьогодні, 23:00
У Луцьку вкрали дорогу Audi
Сьогодні, 22:15
«Вдарили по Плащаниці»: священик прокоментував великодній конфлікт у храмі на Волині
Сьогодні, 21:30