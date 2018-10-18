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У Луцьку на Львівській автомобіль збив чоловіка з дитиною на руках. ВІДЕО

У Луцьку на Львівській автомобіль збив чоловіка з дитиною на руках. ВІДЕО
На вулиці Львівській у Луцьку ввечері 29 квітня на пішохідному переході автомобіль збив чоловіка, який ніс на руках дитину.

Про це у соцмережі написав Vitalii Glushchuk, опублікувавши відео з реєстратора.

За словами автора допису, дитину забрала "швидка". Натомість водій мав претензії до чоловіка і покинув місце аварії.

"Водій з притензіями «чого ти тут переходив?» через 1хв покинув місце ДТП. Дитину забрала швидка! Ніби все добре, але її тошнило! В чоловіка забої! Поліція та слідча група зафіксувала ДТП", - написав він.


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Теги: аварія, Луцьк, ДТП, Львівська
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