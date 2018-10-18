У Луцьку на Львівській автомобіль збив чоловіка з дитиною на руках. ВІДЕО

На вулиці Львівській у Луцьку ввечері 29 квітня на пішохідному переході автомобіль збив чоловіка, який ніс на руках дитину.Про це у соцмережі написав, опублікувавши відео з реєстратора.За словами автора допису, дитину забрала "швидка". Натомість водій мав претензії до чоловіка і покинув місце аварії."Водій з притензіями «чого ти тут переходив?» через 1хв покинув місце ДТП. Дитину забрала швидка! Ніби все добре, але її тошнило! В чоловіка забої! Поліція та слідча група зафіксувала ДТП", - написав він.