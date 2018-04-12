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Жінка з Волині на Великдень народила трійню

Жінка з Волині на Великдень народила трійню
28 квітня, у перший день Великодня, у Рівненському перинатальному центрі волинянка народила трійню.

Про це повідомляє видання ЧаРівне.

Як повідомила головний лікар закладу Вікторія Єнікеєва, перша дівчинка з`явилась на світ об 11:06 з вагою 2 кілограми 220 грамів, друга - об 11:07 з вагою 2 кілограми 210 грамів, а третя - знову з різницею в хвилину, тобто об 11:08, з вагою 2 кілограми 110 грамів.

Пологи відбулись на 35 тижні вагітності. Зараз новонароджені знаходяться у відділенні інтенсивної терапії.

Родина з Ківерцівського району вже має трьох діток: двох хлопчиків та одну дівчинку.

Фото ілюстративне.

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Теги: трійня, народження, Волинь
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