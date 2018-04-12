Жінка з Волині на Великдень народила трійню





Про це повідомляє видання



Як повідомила головний лікар закладу Вікторія Єнікеєва, перша дівчинка з`явилась на світ об 11:06 з вагою 2 кілограми 220 грамів, друга - об 11:07 з вагою 2 кілограми 210 грамів, а третя - знову з різницею в хвилину, тобто об 11:08, з вагою 2 кілограми 110 грамів.



Пологи відбулись на 35 тижні вагітності. Зараз новонароджені знаходяться у відділенні інтенсивної терапії.



Родина з Ківерцівського району вже має трьох діток: двох хлопчиків та одну дівчинку.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 квітня, у перший день Великодня, у Рівненському перинатальному центрі волинянка народила трійню.Про це повідомляє видання ЧаРівне Як повідомила головний лікар закладу Вікторія Єнікеєва, перша дівчинка з`явилась на світ об 11:06 з вагою 2 кілограми 220 грамів, друга - об 11:07 з вагою 2 кілограми 210 грамів, а третя - знову з різницею в хвилину, тобто об 11:08, з вагою 2 кілограми 110 грамів.Пологи відбулись на 35 тижні вагітності. Зараз новонароджені знаходяться у відділенні інтенсивної терапії.Родина з Ківерцівського району вже має трьох діток: двох хлопчиків та одну дівчинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію