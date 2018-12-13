Весняні краплинки: волинський фотограф показав ніжну красу дощового Луцька. ФОТО

Віктор Чухрай зазнімкував красу останнього квітневого дня.



Яскравими світлинами Віктор Чухрай поділився на своїй сторінці у



"Дощиком і опалими пелюстками цвіту садів протікає Час, розцвітає новим життям і відкриває нам щодня нові Світи..Квітень прощай...Якось так....", - підписав фотограф світлини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий волинський фотографзазнімкував красу останнього квітневого дня.Яскравими світлинами Віктор Чухрай поділився на своїй сторінці у facebook "Дощиком і опалими пелюстками цвіту садів протікає Час, розцвітає новим життям і відкриває нам щодня нові Світи..Квітень прощай...Якось так....", - підписав фотограф світлини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію