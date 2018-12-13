Весняні краплинки: волинський фотограф показав ніжну красу дощового Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:46
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай зазнімкував красу останнього квітневого дня.
Яскравими світлинами Віктор Чухрай поділився на своїй сторінці у facebook.
"Дощиком і опалими пелюстками цвіту садів протікає Час, розцвітає новим життям і відкриває нам щодня нові Світи..Квітень прощай...Якось так....", - підписав фотограф світлини.
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Яскравими світлинами Віктор Чухрай поділився на своїй сторінці у facebook.
"Дощиком і опалими пелюстками цвіту садів протікає Час, розцвітає новим життям і відкриває нам щодня нові Світи..Квітень прощай...Якось так....", - підписав фотограф світлини.
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